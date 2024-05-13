В Смольном соборе впервые откроют крипту для посетителей — здесь пройдет выставка древнерусских икон

В Смольном соборе 17 мая состоится большой пасхальный концерт, в котором примут участие хор Оптиной пустыни и солист Большого и Мариинского театров, один из ведущих теноров России Сергей Скороходов. В этот же день состоится официальное открытие выставки икон «Великого Царя Воинство» — для широкой публики она будет открыта с 18 мая.
Мероприятие проводит Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге. Дата концерта и открытия выставки выбрана организаторами не случайно — именно 17 мая 1919 года в России была объявлена национализация церковного и монастырского имущества. Спустя
17 мая хор Оптиной пустыни под руководством регента Александра Семенова и солист Большого и Мариинского театров, один из ведущих теноров России Сергей Скороходов исполнят 14 произведений православной духовной музыки. Также в этот вечер будет представлена интерактивная фотовыставка «Храмы и их служители в годы Великой Отечественной войны» — изображения будут проецироваться на стены крипты. Вход на концерт бесплатный, но необходима обязательная регистрация.
Выставка «Великого Царя Воинство» разместится в крипте — подцерковном пространстве Смольного собора — новом музейном помещении, которое впервые открывается для посетителей. Свободного доступа туда не было раньше никогда: ни в царское, ни в советское время, ни в постсоветское, когда Смольный собор был концертным залом. Здесь будут выставлены русские православные иконы конца XV — начала
Как отмечают организаторы выставки, традиция почитания святых воинов присутствовала в христианской культуре на протяжении всей истории. Функциями покровителя ратного дела и государства был наделен резной образ святителя Николая Чудотворца, прославившийся спасением города Можайска во время внезапного нападения вражеских войск в
Всего здесь будут экспонироваться более 70 образов святых воинов. Многие памятники представлены публике впервые. Выставка икон проводится при поддержке Общества содействия сохранению и популяризации русской культуры имени Михаила Абрамова и частного коллекционера, галериста Александра Шарова.
Выставка продлится до 23 июня 2024 года.
0+