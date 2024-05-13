В Смольном соборе впервые откроют крипту для посетителей — здесь пройдет выставка древнерусских икон

Фото: Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге Поделиться Поделиться





В Смольном соборе 17 мая состоится большой пасхальный концерт, в котором примут участие хор Оптиной пустыни и солист Большого и Мариинского театров, один из ведущих теноров России Сергей Скороходов. В этот же день состоится официальное открытие выставки икон «Великого Царя Воинство» — для широкой публики она будет открыта с 18 мая.



Мероприятие проводит Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге. Дата концерта и открытия выставки выбрана организаторами не случайно — именно 17 мая 1919 года в России была объявлена национализация церковного и монастырского имущества. Спустя 105 лет в Смольном соборе состоится большой пасхальный концерт, одна из задач которого — приобщение зрителей к православной духовной музыке. Это третий концерт за последние два года в Смольном соборе. Первые два — «Всенощная С. Рахманинова » в исполнении оркестра Musica Aeterna под управлением Теодора Курентзиса и «Песни нашей Победы» в исполнении Детского хора телевидения и радио Санкт-Петербурга — посетили более 3000 человек.

17 мая хор Оптиной пустыни под руководством регента Александра Семенова и солист Большого и Мариинского театров, один из ведущих теноров России Сергей Скороходов исполнят 14 произведений православной духовной музыки. Также в этот вечер будет представлена интерактивная фотовыставка «Храмы и их служители в годы Великой Отечественной войны» — изображения будут проецироваться на стены крипты. Вход на концерт бесплатный, но необходима обязательная регистрация.

Выставка «Великого Царя Воинство» разместится в крипте — подцерковном пространстве Смольного собора — новом музейном помещении, которое впервые открывается для посетителей. Свободного доступа туда не было раньше никогда: ни в царское, ни в советское время, ни в постсоветское, когда Смольный собор был концертным залом. Здесь будут выставлены русские православные иконы конца XV — начала XX века из частных собраний Светланы Абрамовой, Игоря Вырикова, Александра Шарова, а также образ архангела Михаила из возрожденного меценатом Михаилом Абрамовым храма Преображения Господня на Преображенской площади в Москве.

Как отмечают организаторы выставки, традиция почитания святых воинов присутствовала в христианской культуре на протяжении всей истории. Функциями покровителя ратного дела и государства был наделен резной образ святителя Николая Чудотворца, прославившийся спасением города Можайска во время внезапного нападения вражеских войск в XIV веке и известный как Никола Можайский. На выставке в Смольном соборе представлен уникальный образ Николы Можайского, созданный в 1613 году. Как воин и как непобедимый предводитель небесной рати изображается архангел Михаил. В русском искусстве XVI века был создан особый извод «Архистратиг Михаил грозных сил воевода».

Всего здесь будут экспонироваться более 70 образов святых воинов. Многие памятники представлены публике впервые. Выставка икон проводится при поддержке Общества содействия сохранению и популяризации русской культуры имени Михаила Абрамова и частного коллекционера, галериста Александра Шарова. Выставка продлится до 23 июня 2024 года. 0+