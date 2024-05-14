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    В кабаре «Шум» откроется выставка к 100-летию Сергея Параджанова, среди участников — Александр Шишкин-Хокусай

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    Всего в проекте «Из ничего», который курирует Дмитрий Жеравов, будут участвовать пятнадцать современных художников. Вы увидите работы Юстины Комисаровой, Семёна Мотолянца, Иваненковой, Петра Швецова и Кирилла Рагимова, Катарины Кано и других, вдохновлённые Параджановым.

    Фото: афиша выставки
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    Название проекта — отсылка к фразе режиссёра и художника «Я создаю красоту из ничего». Сергей Параджанов был отнюдь не только человеком кино: он создавал своеобразные кустарные «иконы», арт-объекты, напоминающие не то рождественские вертепы, не то декорации к фильмам Мишеля Гондри. Коллажи из репродукций шедевров Ренессанса, фаюмские портреты сочетаются в работах Параджанова с любовью к «настоящим», прочным, старинным, характерным вещам — таков был и реквизит в его фильмах. Даже будучи в заключении, Параджанов продолжал творить «из ничего». Пожалуй, главная черта его творчества — витальность, победительная жизненная сила, на которую будто не распространяется и не влияет ничто мервяще-удушающее.

    Выставку в кабаре «Шум» будут сопровождать кинопоказы и театральные вечера, вы увидите фильмы Отара Иоселиани, Пьера Паоло Пазолини и Жана Виго, которые считаются близкими Параджанову по манере и настроению. Театральная программа будет основана на неэкранизированных сценариях режиссёра, читать их будут известные петербургские актёры. Подробности о проекте — в соцсетях «Шума».

    Выставка «Из ничего», посвящённая 100-летию Сергея Параджанова и одновременно 16-летию «Шума», пройдёт в кабаре с 15 мая (открытие в 19 часов) до сентября 2024 года. 18+

    Фото: афиша выставки

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