В кабаре «Шум» откроется выставка к 100-летию Сергея Параджанова, среди участников — Александр Шишкин-Хокусай

Всего в проекте «Из ничего», который курирует Дмитрий Жеравов, будут участвовать пятнадцать современных художников. Вы увидите работы Юстины Комисаровой, Семёна Мотолянца, Иваненковой, Петра Швецова и Кирилла Рагимова, Катарины Кано и других, вдохновлённые Параджановым.

Название проекта — отсылка к фразе режиссёра и художника «Я создаю красоту из ничего». Сергей Параджанов был отнюдь не только человеком кино: он создавал своеобразные кустарные «иконы», арт-объекты, напоминающие не то рождественские вертепы, не то декорации к фильмам Мишеля Гондри. Коллажи из репродукций шедевров Ренессанса, фаюмские портреты сочетаются в работах Параджанова с любовью к «настоящим», прочным, старинным, характерным вещам — таков был и реквизит в его фильмах. Даже будучи в заключении, Параджанов продолжал творить «из ничего». Пожалуй, главная черта его творчества — витальность, победительная жизненная сила, на которую будто не распространяется и не влияет ничто мервяще-удушающее.

Выставку в кабаре «Шум» будут сопровождать кинопоказы и театральные вечера, вы увидите фильмы Отара Иоселиани, Пьера Паоло Пазолини и Жана Виго, которые считаются близкими Параджанову по манере и настроению. Театральная программа будет основана на неэкранизированных сценариях режиссёра, читать их будут известные петербургские актёры. Подробности о проекте — в соцсетях «Шума».

