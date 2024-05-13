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    Автор «Тотального диктанта» — 2024 Анна Матвеева представит новую книгу о музах и художниках

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    В субботу, 18 мая, в «Буквоеде» на Невском, 46 выступит писательница Анна Матвеева. В этом году она стала автором текста для «Тотального диктанта», а еще выпустила новую книгу «Картинные девушки. Музы и художники: от Веласкеса до Анатолия Зверева».

    Фото: ast.ru
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    Анна Матвеева, автор более десятка книг и многократная финалистка «Большой книги», расскажет об опыте написания текста для всероссийской акции проверки грамотности. Ее диктанты в этом году написали почти 1,3 миллиона человек.

    Книги «Картинные девушки» — это истории художников и их натурщиц. Анна Матвеева задается вопросом: а кто же та женщина с картины-шедевра? Она рассказывает о полотнах Боттичелли и Брюллова, Матисса и Дали, Рубенса и Мане, а в новой книге, вышедшей совсем недавно, — о Мунке и Леже, Пластове и Айвазовском.

    Начало в 18:00.

    16+

    Фото: ast.ru

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