Попинуха, чужонбол и Великий бал полнолуния. Самое интересное на «Ночи музеев»

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





У «Ночи музеев», которая пройдет 18 мая, в 2024 году 130 участников, 12 из них — новые, и это не только музеи: на вечерние программы распахивают двери два десятка библиотек. Чтобы горожане могли объехать как можно больше площадок, по городу будут ходить автобусы «Ночи музеев» (как всегда, с общим «кольцом» на Исаакиевской площади). Но насчет того, куда вы идете, нужно определиться заранее и зарегистрироваться на площадку. И в зависимости от числа выбранных вариантов приобрести билет — на 1, 3 или 5 посещений. Ну или, если вы уверены, что хотите большего, два билета: 5+1 или даже 5+3. «Фонтанка» изучила программу (0+).



Новые участники В этом году к акции присоединились Центр современного искусства имени Сергея Курехина, Стрит-арт хранение в «Севкабель Порту», Музей-квартира академика И.П. Павлова, Библиотечно-культурный центр «НОТА», Музей истории денег и один из самых молодых музеев Петербурга — Музей военно-морской славы в Кронштадте. И это не весь список.

В Стрит-арт хранении можно будет побывать на экскурсии, где среди прочего расскажут, что и зачем пишут граффити-райтеры в городских пространствах по всему миру и вообще чем отличается граффити от стрит-арта. Часовые экскурсии начинаются каждый час с 18:00 до 22:00.



Среди дебютантов «Ночи музеев» — Дом государственной службы на Каменноостровском. Всего несколько лет назад это было заброшенное здание, от которого Петроградскую сторону периодически заволакивало дымом пожаров. А сейчас оно отреставрировано и стало учебным корпусом Президентской академии. В прошлом здесь были богадельня и школа имени Фирса Садовникова и Саввы Герасимова. Поэтому в часы акции (с 18:00 до 22:00) посетителям будут рассказывать про архитектурные элементы, обнаруженные при реставрации, показывать спектакль и ценные экземпляры библиотечного фонда академии. А еще рассказывать о героях-чиновниках в русской литературе.



Другой новый участник — Музей Университета ветеринарной медицины. Там для участников приготовили рассказ об анатомии, патологиях и болезнях домашних и экзотических животных, а также интеллектуальную игру (начало в 18:00 и в 20:00).

Еще одно труднодоступное в обычное время собрание, расположенное в здании образовательного учреждения, — Музей Высшей школы народных искусств. Он находится в историческом здании Школы народного искусства императрицы Александры Федоровны на канале Грибоедова. В экспозиции представлены одежда, мебель, декоративные панно, ларцы и шкатулки, вазы, ювелирные изделия. Пришедшим расскажут о коклюшках и кузовках, а с детьми еще и поиграют. Начало в 18:00 и 22:00.



Изюминкой программы нового Библиотечно-культурного центра «НОТА», открытого в конце 2023 года, стала цифровая опера на восьми экранах в «Комнате-книге». Она названа «Комедия города Петербурга», будучи поставленной по одноименной пьесе Даниила Хармса. Ее герои — Петр I, комсомолец Вертунов, Человек, похожий на колбасу. Сочинение написал композитор Рустам Сагдиев, поставил — Дмитрий Отяковский, исполняют оперные артисты Петербурга и других городов. Кроме оперы гостей «Ночи музеев» ждут VR-спектакль, выставка скульптур и инсталляций, звуковой тоннель и не только. Начало каждый час с 18:00 до 22:00.



Программа «Ночи музеев» в Центре современного искусства имени Сергея Курехина посвящена 70-летию со дня его рождения. Там можно будет узнать о его творчестве, посмотреть перформанс (начало в 21:00) и выставку неоэкспрессиониста Инала Савченкова, а также послушать концерт (начало в 22:00).

А в Рыбацкой библиотеке №6 можно в 19:00 будет среди прочего послушать лекцию о забытом неплохом поэте Федоре Слепушкине (1784–1848) из Рыбацкой слободы и о его друзьях и гостях. А тот общался с Павлом Свиньиным, Василием Жуковским, Александром Воейковым, Фаддеем Булгариным, Федором Глинкой, Александром Пушкиным и Антоном Дельвигом.



Площадки, открытые до 23:00 Так как в этом году общая тема, объединяющая музеи и другие культурные площадки Петербурга в «Ночь музеев», — «Лексикон», то многие взялись вспоминать и объяснять горожанам вышедшие из употребления или малоизвестные слова. В том числе — регионализмы.

Так, Российский этнографичский музей квестом «Покатилась попинуха, или Путь мяча в Российском этнографическом музее» расскажет о спортивных играх прошлого и настоящего с мячом и об их упоминаниях в фильмах, песнях и литературе. Старт квеста с народными играми и мячом во дворе — каждые 15 минут с 18:00 до 19:45, с турниром по чужонболу (чувашскому виду спорта, где по мячу бьют метлой) — каждые 15 минут с 20:00 до 21:15. Также на мастер-классе «Круглое — катать!» самому можно будет сделать мяч («попинухой» раньше называли именно его).



В музее «Болотная, 13» также будут вспоминать игры — карточные и дворовые. В гостиной ждут игроков в вист, бостон, фараон и штосс, а на улице — в серсо, бильбоке и крокет. Кроме того, в библиотеке покажут антикварные издания Пушкина, Гоголя, энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Двухчасовая программа начинается в 18:00, 18:30, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 (последний сеанс — полтора часа).



Музею гигиены и придумывать ничего не надо было: про таинственные письмена медиков знают все пациенты. Порасшифровывать врачебные записи, понять, почему в больницу ездят на «карете», и познакомиться с другим медицинским лексиконом можно будет на программе «Медицинский словарь», которая начинается каждые полчаса с 18:00 до 22:00.

А в Интерактивном центре истории метрополитена участники будут изучать термины метро, такие как «камера съезда», «пикет», «кембрий», «подходная выработка», «тюбинг» и «реверсивная рукоятка». Ну и заодно за вагончиками метро на макете посмотрят, да в кабину машиниста зайдут. Начало в 18:00, далее сеансы в 18:30, 20:00, 20:30, 22:00 и 22:30.

Кунсткамера обратится к языкам древних и, наоборот, самых молодых поколений: на мастер-классах гостей научат передавать сообщения при помощи африканского барабана или узелкового письма индейцев, а еще предложат пройти квест «эмодзи» — языка компьютерной мимики в переписке. Программа начинается каждые полчаса с 18:00 до 22:00.



Росфото помимо экскурсий по выставкам «Рядом с Параджановым. Фотографии Юрия Мечитова и Елены Карусаар» (19:00) и «Вечная классика. Традиции и эксперименты в пейзажной фотографии» (20:00) предлагает визит на мультимедийную экспозицию «Внутри старинного фотоаппарата» (18:00, 21:00 и 22:00).

Площадки, работающие до утра Программы, рассчитанные до утра, стоит искать в первую очередь в концертных залах. Традиционно до 6 утра будет принимать слушателей Большой зал Филармонии. Начнут с 18:00, с «Великого бала полнолуния» — так называется программа Академического симфонического оркестра Филармонии, посвященная музыке в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Дальше концерты будут начинаться каждые полтора часа. Среди них будут музыкальные подношения к 225-летию Пушкина (оркестр «Классика» Александра Канторова) в 19:30 и 125-летию Набокова (Илья Носков, Олег Вайнштейн) в 21:00, петербургский джаз в 22:30, «Времена года» Курехина (камерный оркестр «Дивертисмент») в полночь, «Русские тупики» Настасьи Хрущевой в исполнении автора в 01:30, барокко в 03:00 и орган в 04:30.



Музыкальный марафон проведет и Малый зал Филармонии — но из пяти часовых концертов, последний из которых начнется в 22:00.

Академическая Капелла начнет также в 18:00 — с лекции «Петровские топонимы Санкт-Петербурга» в кинозале. Параллельно в Камерном зале начнется программа от молодых петербургских поэтов и прозаиков Литературного объединения «Бронзовый век поэзии и прозы». А с 19:00 откроется и основной концертный зал — там зазвучит Te Deum для солистов, хора и оркестра Генделя в исполнении хора и симфонического оркестра Капеллы. Из других ключевых событий этой ночи — «Пушкин-квиз» (21:00), выступление камерного хора Fortis с камерным оркестром Chamberries в Парадном дворе Капеллы в 21:15 с программой «Музыка из любимых мюзиклов и кино» («Король Лев», «Ромео и Джульетта», «Обыкновенное чудо»), музыкальный stand up (22:30), «Джазовый лексикон» от проекта саксофонистки Виолетты Потаповой (01:00), кроссовер от «Эссе-квинтета» (02:30), мистерия от современных петербургских композиторов в исполнении Just Ensemble (04:00) и предрассветная программа от А-капелла-коллектива Plus Five с популярными хитами (05:30).



Музей Анны Ахматовой назвал программу в саду Фонтанного дома «Во всем виноват Пушкин». Ее начнет в 18:00 Светлана Крючкова с программой «Метаморфозы. «В ста зеркалах…». Среди других участников вечера трио Гайворонский — Кондаков — Волков (22:00), фолк-группа Reelroadъ (00:00) и театр пластики рук «Хенд-Мейд» (04:00).



Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков также будет работать до утра и проведет по выставкам (Константина Симуна, Татьяны Леоновой и династии Вайнманов и Натаревичей) три экскурсии — в 18:30, 03:00 и 05:00. А еще гостей ждет семейный мастер-класс по созданию зина (самодельного журнала) в 18:00, мастер-класс по созданию ассамбляжей в 19:00, лекция «Глоссарий современного искусства: арте повера» в 21:00, экскурсия-прогулка «МИСП и его окрестности» в 21:30, кинопоказы (22:30, 00:40, 03:00) и экскурсия «Ракурс» с актерами стендап-комедии в 02:00.



Ну а Библиотека имени В. В. Маяковского увлечет в будущее. В 21:00 в главном зале начнется ди-джей-сет для тех, кто любит читать под музыку, в 22:00 в медиахолле — генеративный перформанс, в котором искусство будет создаваться в реальном времени под электронную музыку, ну и до 05:00 каждый час будет открыта медиаинсталляция.



Алина Циопа, «Фонтанка.ру»