Попинуха, чужонбол и Великий бал полнолуния. Самое интересное на «Ночи музеев»

Музыкальный марафон проведет и Малый зал Филармонии — но из пяти часовых концертов, последний из которых начнется в 22:00.



Академическая Капелла начнет также в 18:00 — с лекции «Петровские топонимы Санкт-Петербурга» в кинозале. Параллельно в Камерном зале начнется программа от молодых петербургских поэтов и прозаиков Литературного объединения «Бронзовый век поэзии и прозы». А с 19:00 откроется и основной концертный зал — там зазвучит Te Deum для солистов, хора и оркестра Генделя в исполнении хора и симфонического оркестра Капеллы. Из других ключевых событий этой ночи — «Пушкин-квиз» (21:00), выступление камерного хора Fortis с камерным оркестром Chamberries в Парадном дворе Капеллы в 21:15 с программой «Музыка из любимых мюзиклов и кино» («Король Лев», «Ромео и Джульетта», «Обыкновенное чудо»), музыкальный stand up (22:30), «Джазовый лексикон» от проекта саксофонистки Виолетты Потаповой (01:00), кроссовер от «Эссе-квинтета» (02:30), мистерия от современных петербургских композиторов в исполнении Just Ensemble (04:00) и предрассветная программа от А-капелла-коллектива Plus Five с популярными хитами (05:30).