Болгария и Румыния войдут в Шенген спустя 17 лет в Евросоюзе

Совет Европейского союза утвердил присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне. Об этом 12 декабря пишет ТАСС, ссылаясь на заявление ЕС.

«Совет ЕС утвердил отмену контроля на сухопутных границах Румынии и Болгарии с 1 января 2025 года», — говорится в документе.

Отметим, что в марте этого года страны стали частью соглашения частично. Тогда для них открыли только Schengen Air (перелеты без пограничного контроля).

Вопрос присоединения Болгарии и Румынии к Шенгену стоял с 2022 года. Заявки этих стран отклоняла Австрия, ссылаясь на то, что в странах нужно решить проблему нелегальной миграции. Однако в понедельник министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер заявил, что республика снимает свое вето на расширение Шенгенской зоны.

В Евросоюз Болгария и Румыния вошли в 2007 году.