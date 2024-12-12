Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-3°

облачно, без осадков

ощущается как -6

3 м/c,

с-з.

 759мм 79%
Подробнее
4 Пробки
USD 103,27
EUR 108,56
Когда положить на депозит
Производители мебели ждут кризиса
Промышленный Петербург
Сколько стоит тревожный чемоданчик
Как срубить елку
А что с репой?
Рейтинги "Фонтанки"
Политика Болгария и Румыния войдут в Шенген спустя 17 лет в Евросоюзе

Болгария и Румыния войдут в Шенген спустя 17 лет в Евросоюзе

1 360
12 комментариев

Совет Европейского союза утвердил присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне. Об этом 12 декабря пишет ТАСС, ссылаясь на заявление ЕС.

«Совет ЕС утвердил отмену контроля на сухопутных границах Румынии и Болгарии с 1 января 2025 года», — говорится в документе. 

Отметим, что в марте этого года страны стали частью соглашения частично. Тогда для них открыли только Schengen Air (перелеты без пограничного контроля).

Вопрос присоединения Болгарии и Румынии к Шенгену стоял с 2022 года. Заявки этих стран отклоняла Австрия, ссылаясь на то, что в странах нужно решить проблему нелегальной миграции. Однако в понедельник министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер заявил, что республика снимает свое вето на расширение Шенгенской зоны.

В Евросоюз Болгария и Румыния вошли в 2007 году.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Гость
1 час
Теперь из Турции хлынут беженцы в Болгарию и через нее в Германию, Францию, Бельгию. Раньше через Грецию прибывали..
Гость
35 минут
Боюсь спросить...а Таганрог это уже шенген или еще нет ?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Группа ЛСР» вводит в эксплуатацию дом 4 в «Цивилизации на Неве»
12 декабря, 14:40
Новости компаний
ЖК «ИСКРА-Сити» победил в номинации «Петровская слобода. Комфорт» на премии «Град Петра AWARDS 2024»
12 декабря, 14:19
Новости компаний
Группа Аквилон объявляет старт продаж в новом проекте
12 декабря, 14:12
ТОП 5
Новости компаний
«Группа ЛСР» вводит в эксплуатацию дом 4 в «Цивилизации на Неве»
12 декабря, 14:40
ЖК «ИСКРА-Сити» победил в номинации «Петровская слобода. Комфорт» на премии «Град Петра AWARDS 2024»
12 декабря, 14:19
Группа Аквилон объявляет старт продаж в новом проекте
12 декабря, 14:12
Стильно и лаконично. Как украсить квартиру к Новому году
11 декабря, 18:00
Эксперт рассказал, как рассрочка заменит ипотеку на первичном рынке
11 декабря, 17:55
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Клубный дом Bakunina 33: работы на всех участках строительства
11 декабря, 16:15
К программе лояльности ЯРКО Банка «Санкт-Петербург» присоединился еще один партнер
11 декабря, 15:55
Жилой квартал Respect: котлован второго дома готов
11 декабря, 14:40
Новая детская поликлиника в Пушкинском районе готова к вводу в эксплуатацию
10 декабря, 18:00
GloraX разработает стандарт спортивной инфраструктуры с «умным» озеленением
10 декабря, 17:50
Студенты прошли практику по охране труда на объекте Группы «Эталон»
10 декабря, 17:25