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Общество Болгария и Румыния смогут присоединиться к Шенгенской зоне

Болгария и Румыния смогут присоединиться к Шенгенской зоне

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10 комментариев

Болгария и Румыния смогут полноценно присоединиться к Шенгенской зоне. Последняя преграда — вето Австрии — устранена, заявил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер.

«После того как для Румынии и Болгарии открылся Schengen Air (перелеты без пограничного контроля), теперь для них открывается и Schengen Land (наземные границы), — сообщил Герхард Карнер 9 декабря агентству APA. — Мы не будем препятствовать этому».

Он пояснил, что таким образом Австрия снимает свое вето на расширение Шенгенской зоны. Официальная Вена с 2022 года блокировала полное вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону из-за опасений по поводу нелегальной миграции.

Карнер намерен в четверг на заседании Совета министров внутренних дел ЕС в Брюсселе одобрить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгену.

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Комментарии
10
745764345
1 час
каструльные мрии
Гость
50 минут
Один рубил окно в Европу, а вылезли в Северную Корею..
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