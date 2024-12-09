Болгария и Румыния смогут присоединиться к Шенгенской зоне

Болгария и Румыния смогут полноценно присоединиться к Шенгенской зоне. Последняя преграда — вето Австрии — устранена, заявил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер.

«После того как для Румынии и Болгарии открылся Schengen Air (перелеты без пограничного контроля), теперь для них открывается и Schengen Land (наземные границы), — сообщил Герхард Карнер 9 декабря агентству APA. — Мы не будем препятствовать этому».

Он пояснил, что таким образом Австрия снимает свое вето на расширение Шенгенской зоны. Официальная Вена с 2022 года блокировала полное вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону из-за опасений по поводу нелегальной миграции.

Карнер намерен в четверг на заседании Совета министров внутренних дел ЕС в Брюсселе одобрить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгену.