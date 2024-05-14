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    БТК выпускает нового «Маугли»

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    фото с репетиции спектакля
    фото с репетиции спектакляФото: пресс-служба БТК
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    16 мая, в день рождения Большого театра кукол, состоится премьера спектакля «Мы с тобой одной крови», в основу которого легли рассказы о Маугли. Эта постановка родилась в результате совместной работы артистов БТК и студентов-первокурсников мастерской Руслана Кудашова.

    История Маугли для театра не случайна — в 2008 году с этого материала и спектакля «Человеческий детеныш» началась жизнь первой мастерской Кудашова. Студенты того курса составили основу нынешней труппы БТК и теперь создали работу с новым поколением учеников. Режиссер Екатерина Ложкина, художник Марина Завьялова, композитор Игорь Ушаков, а также актеры Анатолий Гущин, Роман Дадаев и Ренат Шавалиев попытались найти новые точки соприкосновения со всем известным сюжетом через темы, которые волнуют студентов сейчас, — общее художественное решение спектакля во многом возникло исходя из этюдов учеников.

    Художественный руководитель постановки Руслан Кудашов о своих учениках: «Когда мы вспоминаем тот спектакль, то вспоминаем его энергию. Незамутненную, первородную. Энергию, которая позволила тогда появиться новому театру. Хотелось, чтобы она была близка и этому поколению артистов. Безусловно, новая постановка не может не учитывать художественный опыт «Человеческого детеныша», но это — отдельное, самостоятельное высказывание. Здесь есть особая преемственность. Этот спектакль — про взросление Маугли, про вечный вопрос, что такое человек, но близость к Индии наталкивает и на размышления о законе сансары, о силе и значении наших поступков. Если мы хотим противостоять невежеству, нужно понять, где мы находимся. Что может противодействовать насилию? Вот их вопрос».

    12+

    Арина Хек

    фото с репетиции спектакля
    фото с репетиции спектакляФото: пресс-служба БТК

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    Маугли
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