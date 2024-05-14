БТК выпускает нового «Маугли»

16 мая, в день рождения Большого театра кукол, состоится премьера спектакля «Мы с тобой одной крови», в основу которого легли рассказы о Маугли. Эта постановка родилась в результате совместной работы артистов БТК и студентов-первокурсников мастерской Руслана Кудашова.



История Маугли для театра не случайна — в 2008 году с этого материала и спектакля «Человеческий детеныш» началась жизнь первой мастерской Кудашова. Студенты того курса составили основу нынешней труппы БТК и теперь создали работу с новым поколением учеников. Режиссер Екатерина Ложкина, художник Марина Завьялова, композитор Игорь Ушаков, а также актеры Анатолий Гущин, Роман Дадаев и Ренат Шавалиев попытались найти новые точки соприкосновения со всем известным сюжетом через темы, которые волнуют студентов сейчас, — общее художественное решение спектакля во многом возникло исходя из этюдов учеников.