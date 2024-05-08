150-летие со дня рождения Мейерхольда и 11-летие Новой сцены Александринского театра отметят трехдневным фестивалем

Трехдневный фестиваль к 150-летию со дня рождения Вс. Э. Мейерхольда и 11-летию Новой сцены пройдет на Новой сцене Александринского театра с 17 по 19 мая. Фестиваль получил название «М.150.11», которое расшифровывается так: М — Мейерхольд, 150 — юбилейный год, а 11 — возраст Новой сцены. Программа «М.150.11» объединяет ключевые направления деятельности Новой сцены — театр, танец, музыка, медиаискусство.

NOISEROOM Фото: пресс-служба Новой сцены Александринского театра Поделиться Поделиться





17 мая состоится премьера танцевального спектакля Ксении Михеевой «Гроза. Механика падения. Ощущение прыжка». «Часто то, что воспринимается падением, это на самом деле прыжок. В этом спектакле главный фокус направлен на инородность ощущений в механике сегодняшней жизни персонажей пьесы «Гроза» Островского — ощущений в форму и формы в ощущения. Любая группа жива, пока эти переходы существуют. Но здесь механика поглощает чувства, зажимает игру и удовольствие. Как только связь с ощущениями прерывается, механика действия имеет очень маленький инерционный путь, и процессы останавливаются», — так описывают идею спектакля создатели. Начало в 19:00 и в 21:00. 12+



В тот же день в 22:00 совместно с «Ночью музеев» пройдет «Маскарад. Деконструкция» — музыкальное исследование петербургского спектакля «Маскарад» Мейерхольда по драме Лермонтова, ставшего последним спектаклем императорской России. Вход свободный по регистрации. 12+



«Маскарад. Деконструкция» Фото: пресс-служба Новой сцены Александринского театра Поделиться Поделиться





18 мая Труппа современного танца и перформанса фонда «Антон тут рядом» представит танцевальный перформанс под рабочим названим «Твоими глазами». Это масштабный проект на стыке медиаискусств, исследования движения, танца, света (лэд-инсталляции) и живой музыки, чья премьера запланирована на ноябрь 2024 года. Начало в 18:00, вход по регистрации. 8+

Вечером 18 мая в Большом зале Новой сцены состоится аудиовизуальный концерт «Noiseroom: медитация». Зрителей ждут коллективная медитация с пением мантр в фойе, инсталляция «Шаги мышат» от Катерины Веселовский, а также три перформанса «Души», «Нирвана» и «SPECTRE» от междисциплинарных художников и музыкантов, занимающихся авангардной электроникой, современным искусством, пластическими практиками и видеоартом. Тема концерта — «медитация» как путь для совершенствования. Начало в 19:30, 12+



NOISEROOM Фото: пресс-служба Новой сцены Александринского театра Поделиться Поделиться





18 и 19 мая в 18:30 и в 20:00 в медиацентре состоятся показы научно-технологического спектакля Иры Криворуковой и Вани Заславца «В ученом обществе» по рассказу А. П. Чехова «Каштанка». Почти все роли играют роботы, а зритель воспринимает происходящее через взгляд механической Каштанки, буквально видит ее глазами: изображение с камеры Каштанки транслируется на стены. 6+



«В ученом обществе» Фото: пресс-служба Новой сцены Александринского театра Поделиться Поделиться





19 мая состоится концерт пространственной музыки «Electronium», в котором примут участие музыканты Thanos Chrysakis, Антон Яхонтов aka Patrick K.-H. и саунд-дизайнер Леонид Грищенко. Начало в 20:00, 12+



Также в этот день состоится концерт-оммаж Мейерхольду «Новые формы» от проекта Консорт GAMAJUN. В программе — инструментальные и вокальные произведения Арнольда Шёнберга, Игоря Стравинского, Лучано Берио, Стива Райха, Элвина Люсье, Джона Кейджа. Придуманный дирижёром Верой Сласной и режиссёром Дмитрием Коробковым проект Консорт GAMAJUN не имеет постоянного состава, каждая его программа — результат работы разных профессиональных музыкантов, заинтересованных в исследовании нового репертуара и новых исполнительских техник. Начало в 18:00, 12+



В фойе зрители увидят перформанс «Биомеханика» — результат коллаборации «Лаборатории новых медиа» и танцевальной компании OMYT. Лаборатория новых медиа Новой сцены Александринского театра существует c 2016 года и занимается художественными исследованиями современных технологий в театральном пространстве. OMYT — коллектив современного танца Санкт-Петербурга во главе с хореографом Надеждой Кохановой. Вход свободный по регистрации, начало в 19:30, 6+.



Подробности и регистрация на события — на сайте Новой сцены Александринского театра.

