В кино покажут приключенческий фильм о школьниках в Москве 1960-х

16 мая в кино — премьера картины Ольги Беляевой «Каждый мечтает о собаке». Дело происходит в 1960-х годах в Москве. Главный герой — замкнутый двенадцатилетний пионер Юрка, который тяжело переживает потерю отца. Ему сложно находить контакт со сверстниками — пока в класс не приходят новые ученики, брат и сестра, дети прославленного летчика. С ними рядом Юрка узнает, что такое дружба, предательство, прощение и первая влюбленность.
В фильме сыграли Константин Крюков, Катерина Шпица, Иван Колесников, Сергей Никоненко, Игорь Костолевский и Ирина Купченко. Ольга Беляева выступила режиссером и сценаристом картины. В основу сценария легла одноименная повесть Владимира Железникова — по другой его книге снято знаменитое «Чучело» Ролана Быкова. Музыку к картине написал композитор Игорь Крутой.
6+
Матвей Пирогов