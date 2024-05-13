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    В кино покажут приключенческий фильм о школьниках в Москве 1960-х

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    Фото: Наше кино
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    16 мая в кино — премьера картины Ольги Беляевой «Каждый мечтает о собаке». Дело происходит в 1960-х годах в Москве. Главный герой — замкнутый двенадцатилетний пионер Юрка, который тяжело переживает потерю отца. Ему сложно находить контакт со сверстниками — пока в класс не приходят новые ученики, брат и сестра, дети прославленного летчика. С ними рядом Юрка узнает, что такое дружба, предательство, прощение и первая влюбленность.

    В фильме сыграли Константин Крюков, Катерина Шпица, Иван Колесников, Сергей Никоненко, Игорь Костолевский и Ирина Купченко. Ольга Беляева выступила режиссером и сценаристом картины. В основу сценария легла одноименная повесть Владимира Железникова — по другой его книге снято знаменитое «Чучело» Ролана Быкова. Музыку к картине написал композитор Игорь Крутой.

    6+

    Матвей Пирогов

    Фото: Наше кино

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