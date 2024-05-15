Геолог расскажет, из чего построен Петербург и каких древних животных можно встретить в его стенах

Почему в Петербурге так много пятнистого гранита-рапакиви, довольно редкого? Каких древних животных можно встретить в стенах зданий? Почему левантийский мрамор — не мрамор? Узнаем на экскурсии проекта «Научные туры» «Петербург глазами геолога» 18 мая. 12+



Фото: Keith Ruffles, wikipedia.org Поделиться Поделиться





Казанский собор называют, помимо прочего, музеем российского природного камня. Правда, когда архитектор Воронихин предложил использовать при строительстве пудостский камень (добывали его возле гатчинского поселка Пудость), было немало критики. Материал пористый, слишком мягкий. Но пудостский камень показал свои удивительные качества: на воздухе он твердеет. А кроме того, меняет свет от серого до желто-серого, в зависимости от освещения. И даже новому зданию придает вид благородной старины. Правда, удачно его отреставрировать, как оказалось — трудно, так что мы уже не видим, как Казанский собор «меняет цвет».



В проекте «Научные туры» обещают: после прогулки с геологом вы больше никогда не сможете смотреть на Петербург прежними глазами. «Белые, серые, красные, полосатые и в крапинку — все это каменное разнообразие, встречающееся вам каждый день, обретет название и происхождение», говорят организаторы. Кроме Казанского собора, наведаемся к Атланту, не похожему на собратьев, узнаем результаты последних научных исследований Гром-камня, мегалита-пьедестала Медного всадника, а также особенности левантийского мрамора и мыльного камня. Обо всем расскажет Юлия Егорова, научный сотрудник Института геологии и геохронологии докембрия РАН, кандидат геолого-минералогических наук.



Идем на экскурсию 18 мая, подробности и регистрация на странице «Научных туров» во «ВКонтакте». Начало в 12.00.

Александра Шеромова

