В кино выходит комедия Ричарда Линклейтера о подставном наемном убийце

16 мая в кино — премьера комедийного боевика с элементами романтической комедии «Я не киллер». В главной роли — Глен Пауэлл («Топ Ган: Мэверик, «Скрытые фигуры»). Он играет здесь университетского профессора Гари Джонсона, которому по заданию полиции Нового Орлеана приходится вжиться в роль наемного убийцы — что-то в духе «Джентльменов удачи». Однако дело осложняется тем, что герой Пауэлла решает помочь симпатичной девушке Мэдисон (Адрия Архона, «Морбиус»), — тут-то и начинается хаос.
Режиссер Ричард Линклейтер известен более всего по своей трилогии «Перед…» с Итаном Хоуком и Жюли Дельпи, а также по эпической драме «Отрочество», за которую режиссер получил «Серебряного медведя» и «Золотой глобус». Сценарий к фильму Линклейтер написал сам. За основу режиссер взял статью о реальном техасском полицейском под прикрытием, который выдавал себя за киллера и принимал заказы, а затем передавал заказчиков правосудию.
«Я не киллер» была представлена на прошлогоднем Венецианском кинофестивале, затем показана в Торонто и в Нью-Йорке, где имела очень теплый прием. На Rotten Tomatoes картина имеет 96 % положительных рецензий из 78, что приравнивается к оглушительному успеху.
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Матвей Пирогов