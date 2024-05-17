И куда они поедут? Эксперты и кикшеринги рассказали, чем чревато их изгнание самокатов с тротуаров

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Участки полиции временно становятся парковками для электросамокатов, а Смольный обещает новые ограничения. Главное — запрет кикшерингам соваться на тротуар. «Фонтанка» спросила о последствиях.

Петербургская полиция перешла от слов к делу. После эмоциональной речи начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Романа Плугина на общем совещании с губернатором Александром Бегловым, прокурором Виктором Мельником и другими силовиками в минувший понедельник в городе изымают самокаты и штрафуют за езду по тротуару. Сервисы операторов печально обозначают на карте полицейские участки как места скопления двухколесных нарушителей.



Надолго ли хватит запала, пока неизвестно. Не ясен на самом деле и законный механизм, который запретит кикшеринговым самокатам делить тротуар с пешеходами. И уж совсем неочевидно, как изменится травматизм, когда самокатчиков принудительно подселят в актомобилистам на проезжую часть.



Их борьба С начала недели правоохранительные органы объявили электросамокатам войну. Также уже было раньше — летом 2021 года изъятием желто-фиолетовых занимался Следственный комитет до тех пор, пока Смольный в лице комитета по транспорту не заключил с кикшеринговыми компаниями соглашение о правилах поведения в городе, к слову, признанное чиновниками позже эффективным. Тогда все успокоилось, но теперь противостояние идет на новый виток — терпение кончилось у петербургского управления МВД, заваленного жалобами от граждан. Тяжелые средства индивидуальной мобильности ломают людям ноги, руки и другие части тел.



В 2023 году в Петербурге зарегистрировано 178 ДТП с самокатами, в которых погиб 1 человек, пострадало 177 человек, в том числе 22 ребенка в возрасте до 16 лет. За период с 1 января по 12 мая 2024 года в городе уже зарегистрировано 41 ДТП с участием СИМ, в которых пострадал 41 человек, в том числе 11 детей в возрасте до 16 лет.

В ночь на 14 мая сотрудники полиции провели рейд «Кикшеринг», эвакуировав более 2200 электросамокатов за неправильную парковку. Они стояли рядом с автобусными остановками, на узких тротуарах, на мостах, у метро — вопреки пресловутому соглашению. Как сообщил начальник отдела информации и общественных связей полицейского главка Вячеслав Степченко, эксперты будут изучать технические состояние изъятых самокатов.



Свидетелями следующего рейда петербуржцы смогли стать лично. Десятки людей наблюдали за тем, как полицейские 16 мая опечатывали средства индивидуальной мобильности у станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» и грузили в «Газель». По данным «Фонтанки», транспорт изымается безотносительно цвета и владельца, у всех компаний работающих в городе — Whoosh, «Юрент» и « Яндекс.Go».



читатель «Фонтанки»

Этим решительные действия не ограничиваются. Так, в Мурино 15 мая заметили сотрудника ГИБДД, который бежал за пользователем электросамоката, хотя еще в конце прошлого сезона даже думать об этом в полиции не хотели. https://www.fontanka.ru/2023/09/05/72670589/. По информации издания 47news, молодого человека догнали догнали и выписали штраф после того, как он проехал по тротуару.



К нарушителям на самокатах применили статью 12.29 КоАП «Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения». Штраф по ней составляет 800 рублей, если в нетрезвом виде — 1500 рублей. Согласно изменениям в ПДД, действующим с 2023 года, на самокате можно двигаться по тротуару, но только если рядом нет велодорожек, или нет возможности по ним проехать, а также в случае, если лицо, использующее для передвижения СИМ, сопровождает ребенка до 14 лет. Но приоритет все равно остается за пешеходами. Полицейских в Мурино заметили на улице Шувалова и Петровском бульваре. Если верить карте городского транспорта, которую обновляют энтузиасты, по этим адресам велодорожки есть.



В соглашении кикшерингов с городом, на основании которого изымаются самокаты, прописаны лишь договоренности, которые обе стороны исполняют в пределах своей компетенции в соответствии с действующими законами, а главное — добровольно. документ не влечет для сторон никаких юридических и финансовых обязательств, а споры, связанные с его исполнением, разрешаются путем переговоров. Так что вопрос соглашения как основания для изъятия имущества требует дополнительного изучения.

В ближайшее время документ будет обновлен. Самокатам ограничат скорость в часы пик при подъезде к станциям метро, добавят «медленных» зон и увеличат количество мест, где запрещена парковка.

Чем ответят кикшеринги Пока кикшеринговые компании разбираются, на основании чего полиция забирает их самокаты и наблюдают за ситуацией, «Фонтанка» попросила их прокомментировать запрет движения по тротуарам, на котором настаивает полицейский главк и который анонсировал губернатор.



В сервисе аренды электросамокатов Whoosh на инициативу отреагировали положительно. «Разделить потоки пешеходов, автомобилей и велосипедов с СИМ — это здраво. Важно понимать, куда запрет перенаправит людей на самокатах. Скорее всего, принцип работы будет таким же, как для велосипедов», — объяснили в компании.

Там подчеркнули, что используют ряд инструментов для предотвращения травматизма, среди которых введение технологии «антитандем», выявляющей поездки вдвоем, ограничение допустимой скорости, включение страховки и работа с инцидентами. В настоящее время также рассматривается ужесточение штрафов и введение новых.

Часть нарушений в компании выявляют технологически, например, неправильную парковку, часть — видят и фиксируют операторы. В ответ на претензии дорожной полиции, что кикшеринги неохотно и медленно отвечают на заявки, в компании сообщили, что процесс обработки сообщений о нарушениях от горожан, ГИБДД и городских служб, в том числе с камер видеофиксации, налажен. «Для установления того, кто двигался на самокате, нам достаточно времени и места, но для принятия мер в виде штрафа — нужны фото или видео нарушения. Ежедневно мы выписываем штрафы или блокировки тем, кто игнорирует правила. В случае участия самоката Whoosh в ДТП мы максимально оперативно разбираемся в ситуации и передаем всю необходимую информацию об инциденте — по запросу правоохранительных органов», — отметили в Whoosh.



В ответ на инициативу полиции в «Юренте» предложили, прежде чем вводить такие запреты, снижать скорость машин и создавать хотя бы временные велополосы для движения СИМ. «Передвигаться по проезжей части попросту небезопасно, и в отсутствии велополосы приведет к увеличению числа ДТП с тяжелыми последствиями в результате столкновений водителей самокатов с автомобилями. Поэтому мы считаем такую меру опасной», — заявили в компании.

С начала сезона «Юрент» выявил порядка 10 тыс. нарушений и выписал 5 тыс. штрафов. «Чаще всего санкции применяются к тем, кто ездит на самокате вдвоем, и за неправильную парковку. За езду вдвоем или езду на электросамокате несовершеннолетних — аккаунт, с которого совершалась поездка, также блокируется. Выявлять нарушения нам помогают органы власти, правопорядка, а также наши консультанты по безопасности», — отмечают в кикшеринге. Блокировке также подвергся и недавний нарушитель ПДД, который ехал по проезжей части «против шерсти». Пользователя сняли на видео автомобилисты.



Компания, как и ее коллеги по рынку, планирует увеличить штрафы: «Они будут составлять несколько тысяч рублей, вплоть до десятков тысяч рублей за самые тяжелые нарушения». А что касается взаимодействия с полицией, там отвечают, что всегда открыты к сотрудничеству с органами правопорядка: «Мы оперативно реагируем на обращения полиции и ГИБДД, находим пользователей-нарушителей и либо применяем к ним санкции самостоятельно, либо блокируем их аккаунты в нашем приложении».

В «Яндексе» комментировать инициативу запрета движения для электросамокатов по тротуарам отказались.

Статистика: Гибнут как раз самокатчики Всерьез говорить о велодорожках в городе, где за год обещают проложить суммарно девять скромных километров, да и те распределены между тремя районами, не приходится. Поэтому, если самокатчикам запретят ездить по тротуарам, нетрудно догадаться, что те хлынут на проезжую часть, где их тоже не сильно ждут. Согласно ПДД, ехать по правому краю проезжей части СИМ можно в последнюю очередь. И как показывает статистика, неспроста.



Как отмечал начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин на отраслевой конференции «Съезд на СИМ» в апреле, из 43 погибших в ДТП с электросамокатами (возможно, среди них были другие СИМ, но самокаты — самые распространенные) в 2023 году только один человек был пешеходом. Он переходил проезжую часть в неположенном месте, а сбившее его СИМ передвигалось по проезжей части.

Из 42 самокатчиков почти каждый четвертый погиб, когда передвигался по правому краю проезжей части. По мнению полковника полиции, это подтверждает правильность принятых изменений в ПДД, согласно которым СИМ при отсутствии велоинфраструктуры должны ехать по тротуару, а не по проезжей части. На втором месте по частоте были случаи, когда погибшие пересекали пешеходный переход, не спешиваясь, при этом пятеро из девяти ехали на красный. Поэтому увеличение числа самокатов на проезжей части автомобилистов не только не обрадует, но и может подвести под уголовное дело.



«Надо написать, чтобы летали» По мнению автоэксперта и руководителя петербургского автоклуба «А24» Дениса Шубина, проблему дорожно-транспортного травматизма на тротуарах может решить снижение допустимой скорости на электросамокатах до 10 км/ч.

«Нужно определить порог безопасной скорости, — уверен он. — Если запретить движение по тротуарам вообще, это просто поставит крест на этом виде транспорта для туристов. Губернатор очень кратко и емко высказался о действиях насчет самокатов. Первоначально, конечно, обратиться в доход города, потому что у нас туристическая мекка, и грех упускать такую доходную часть. По крайней мере, налоги от этой деятельности», — уверен Шубин.

По его мнению, сниженной скорости на электросамокатах вполне хватит для туристов, «им не надо куда-то лететь, надо перемещаться и смотреть по сторонам». А вот выезд туристов на дороги общего пользования неизбежно приведет к росту травматизма. «Однозначно, и автомобилисты будут страдать, будут доказывать, что они правы, что он [СИМ] перед ними появился», — уверен автоэксперт.



Таким образом, шеринговые компании, аккредитованные городом, могли бы получить разрешение на перемещение по тротуарам при техническом ограничении скорости СИМ. Соответствующий запрет следует обратить в сторону частных средств индивидуальной мобильности и пользователей службы доставки. «Потому что проблему создают не туристы, а проблему создают курьеры по большей части, которые используют самокат как средство перемещения для своей работы», — добавил Шубин.



Также возможно рассмотрение такого варианта, как приравнивание электросамоката к категории «М». «На велодорожках или проезжей части электросамокат приравнивается к мопеду и все встает на свои места», — заключил Шубин.

С таким мнением согласился и автоэксперт, член общественной палаты РФ Александр Холодов.«Это предложение звучало в общественной палате РФ — о том, чтобы ввести в категорию «М» электросамокаты, то есть приравнять к мопедам. В этом случае действительно многие из пользователей полезут на проезжую часть, но все они будут с водительским удостоверением, с навыками управления, совершеннолетние и так далее. И самое главное, будут в шлемах, так как на мопедах надо в шлеме передвигаться», — заявил он, отметив, что тяжесть последствий ДТП на проезжей части и тротуаре будет сильно отличаться.



Урегулирование вопроса безопасности при использовании СИМ требует времени. Большинство пользователей передвигаются на электросамокатах не из развлечения, они используют их как транспортное средство. «Это те же жители города, наши соседи, не пришельцы же», — говорит Холодов. Пешеходы в свою очередь не готовы к тому, что лучше на тротуаре не менять траекторию движения спонтанно, а быть предсказуемым. «Мы привыкли, что на тротуаре идем так, как хотим, ничего страшного. Там никто не может нас обгонять. Теперь может», — говорит эксперт.



Он также напомнил, что электросамокат — это транспорт последней мили, с помощью которого можно доехать до дверей офиса или подъезда дома. «Рушится эта концепция, которую нам долго пытались внедрить. Получается очень странный транспорт последней мили, который по многим улицам не сможет передвигаться», — удивляется он.



Холодов считает инициативу по тротуарам утопией и предлагает ее развить: «Мне кажется, что надо сразу же тогда в этот указ вписать, чтобы они [СИМ] еще летать могли. Потому что если в каком-то месте есть велодорожка, в каком-то ее нет. Если велодорожки нет, то соответственно у самокатчика вариант — тротуар или проезжая часть. Конечно, можно запретить все что угодно, но я говорю, давайте тогда еще пропишем в законе, что электросамокат может взлетать. Если они предлагают одну не реалистичную инициативу, надо дополнить уже вторую».



Получить фактические данные о том, что происходит при столкновении СИМ с пешеходом, и на основе этого принять необходимые решения в сфере безопасности позволили бы научные краш-тесты. Такое мнение ранее высказывал доктор технических наук, профессор кафедры «Автомобили» Московского автомобильно-дорожного гостехуниверситета (МАДИ) Виталий Гаевский. Однако, по его информации, реальных дорожных некоммерческих краш-тестов с электросамокатами в России до сих пор так и не провели.

Евгения Горбунова, Ирина Лысак, «Фонтанка.ру»

