Профессор МАДИ: электросамокаты и СИМ сейчас — самый безопасный вид транспорта

«СИМ на сегодняшний день — самый безопасный вид транспорта при столкновении с пешеходом. А для того, чтобы говорить предметно о том, насколько что опасно, необходимо провести дорожные краш-тесты», — заявил он в ходе обсуждения.

Средства индивидуальной мобильности сейчас — самый безопасный вид транспорта с точки зрения столкновения с пешеходом. Такое мнение на съезде «На СИМ» 12 апреля высказал доктор технических наук, профессор кафедры «Автомобили» Московского автомобильно-дорожного гостехуниверситета (МАДИ) Виталий Гаевский.

По словам профессора, краш-тесты позволили бы получить фактические данные о том, что происходит при столкновении СИМ с пешеходом, и на основе этого принять необходимые решения в сфере безопасности.

«Без краш-тестов бесполезно двигаться дальше по улучшению и повышению безопасности. На сегодняшний день, насколько я знаю, реальных дорожных краш-тестов не проводил никто», — отметил Гаевский.