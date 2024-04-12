Профессор МАДИ: электросамокаты и СИМ сейчас — самый безопасный вид транспорта

Средства индивидуальной мобильности сейчас — самый безопасный вид транспорта с точки зрения столкновения с пешеходом. Такое мнение на съезде «На СИМ» 12 апреля высказал доктор технических наук, профессор кафедры «Автомобили» Московского автомобильно-дорожного гостехуниверситета (МАДИ) Виталий Гаевский.
«СИМ на сегодняшний день — самый безопасный вид транспорта при столкновении с пешеходом. А для того, чтобы говорить предметно о том, насколько что опасно, необходимо провести дорожные краш-тесты», — заявил он в ходе обсуждения.
По словам профессора, краш-тесты позволили бы получить фактические данные о том, что происходит при столкновении СИМ с пешеходом, и на основе этого принять необходимые решения в сфере безопасности.
«Без краш-тестов бесполезно двигаться дальше по улучшению и повышению безопасности. На сегодняшний день, насколько я знаю, реальных дорожных краш-тестов не проводил никто», — отметил Гаевский.
По его информации, настоящих научных краш-тестов столкновения пешехода с велосипедом и пешехода с пешеходом также не проводилось.
«Никто таких краш-тестов не проводил. Сейчас это все голословные утверждения», — сказал эксперт.
Ранее начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин сообщил, что за 2023 год количество ДТП с СИМ в стране выросло в 3,3 раза, с 941 до 3 100 инцидентов.