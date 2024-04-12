Количество ДТП с электросамокатами и СИМ в 2023 году выросло в 3,3 раза. В них погибло 43 человека

Количество ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ) в России за 2023 год выросло в 3,3 раза, с 941 до 3100 инцидентов. Такую статистику 12 апреля озвучил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин на отраслевой конференции «Съезд на СИМ».

Примерно на столько же увеличилось число раненых в ДТП с СИМ — с 976 до 3177 человек. Всего в подобных дорожных происшествиях погибло 43 человека. Это в 2,3 раза больше, чем годом ранее (19 человек).

Фото: конференция «Съезд на СИМ» Фото: конференция «Съезд на СИМ» Поделиться Поделиться





По словам эксперта, в общей структуре смертности в ДТП эти цифры составляют доли процента, но в центре обеспокоены темпами роста. При этом он отметил, что из 43 погибших только один был пешеходом. Он переходил проезжую часть в неположенном месте, а сбившее его СИМ передвигалось по проезжей части.



«Несмотря на такой общественный резонанс, пользователи средств индивидуальной мобильности представляют опасность в первую очередь сами себе. Не пешеходам, не мамам с колясками, с детишками, не пожилым людям, которые вынуждены зачастую уворачиваться от тех, кто несется по тротуарам совершенно, подчеркиваю, необоснованно, нарушая все писаные и неписаные нормы. Статистика говорит о том, что из 43 человек, погибших в прошлом году, 42 человека были как раз пользователями СИМ», — заявил Митрошин.



Статистика показывает, что каждый четвертый погибший пользователь СИМ передвигался по правому краю проезжей части. Это, по мнению полковника полиции, подтверждает правильность принятых изменений в ПДД, согласно которым СИМ при отсутствии велоинфраструктуры должны ехать по тротуару, а не по проезжей части. На втором месте по частоте случаи, когда погибшие пересекали пешеходный переход, не спешиваясь.

Фото: конференция «Съезд на СИМ» Фото: конференция «Съезд на СИМ» Поделиться Поделиться





Больше всего аварий с электросамокатами и другими СИМ происходит в Москве, Петербурге, курортных городах Краснодарского края. Это объясняется большей плотностью населения и транспортного потока.



«Принято во всем винить прокатные сервисы. На самом деле примерно поровну распределяется количество ДТП с СИМами, принадлежащими хозяйственным субъектам и находящимися в личной собственности граждан», — отметил Митрошин.

