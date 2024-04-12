    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 5

    4 м/с, зап

    760мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd93.72eur100.68

    Количество ДТП с электросамокатами и СИМ в 2023 году выросло в 3,3 раза. В них погибло 43 человека

    1825
    20 комментариев

    Количество ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ) в России за 2023 год выросло в 3,3 раза, с 941 до 3100 инцидентов. Такую статистику 12 апреля озвучил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин на отраслевой конференции «Съезд на СИМ».

    Примерно на столько же увеличилось число раненых в ДТП с СИМ — с 976 до 3177 человек. Всего в подобных дорожных происшествиях погибло 43 человека. Это в 2,3 раза больше, чем годом ранее (19 человек).

    ПоделитьсяПоделиться

    По словам эксперта, в общей структуре смертности в ДТП эти цифры составляют доли процента, но в центре обеспокоены темпами роста. При этом он отметил, что из 43 погибших только один был пешеходом. Он переходил проезжую часть в неположенном месте, а сбившее его СИМ передвигалось по проезжей части.

    «Несмотря на такой общественный резонанс, пользователи средств индивидуальной мобильности представляют опасность в первую очередь сами себе. Не пешеходам, не мамам с колясками, с детишками, не пожилым людям, которые вынуждены зачастую уворачиваться от тех, кто несется по тротуарам совершенно, подчеркиваю, необоснованно, нарушая все писаные и неписаные нормы. Статистика говорит о том, что из 43 человек, погибших в прошлом году, 42 человека были как раз пользователями СИМ», — заявил Митрошин.

    Статистика показывает, что каждый четвертый погибший пользователь СИМ передвигался по правому краю проезжей части. Это, по мнению полковника полиции, подтверждает правильность принятых изменений в ПДД, согласно которым СИМ при отсутствии велоинфраструктуры должны ехать по тротуару, а не по проезжей части. На втором месте по частоте случаи, когда погибшие пересекали пешеходный переход, не спешиваясь.

    ПоделитьсяПоделиться

    Больше всего аварий с электросамокатами и другими СИМ происходит в Москве, Петербурге, курортных городах Краснодарского края. Это объясняется большей плотностью населения и транспортного потока.

    «Принято во всем винить прокатные сервисы. На самом деле примерно поровну распределяется количество ДТП с СИМами, принадлежащими хозяйственным субъектам и находящимися в личной собственности граждан», — отметил Митрошин.

    Сервисы аренды электросамокатов открыли новый сезон в Петербурге в середине марта. В этом году пользователей данного вида транспорта ждут изменения: на самокатах одной из компаний заработала система, которая отслеживает поездки вдвоем. Она фиксирует нарушения, в дальнейшем за них будут штрафовать и блокировать пользователей. Также Смольный планирует решить проблему движения и расположения арендных самокатов в зоне платной парковки. С мая это будут пресекать сотрудники городского Центра управления парковками.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ13
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 20

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close