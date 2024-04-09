Электросамокаты в центре Петербурга с мая будут контролировать сотрудники и машины, следящие за платной парковкой

Сотрудники Центра управления парковками Санкт-Петербурга в мае начнут контролировать движение и расположение арендных электросамокатов в зоне платной парковки. Как рассказал на круглом столе «Фонтанки», посвященном проблемам кикшеринга, заместитель председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Дмитрий Ваньчков. По его словам, это позволит оперативно передавать информацию о нарушениях или проблемах компаниям-операторам, а также впоследствии применять к нарушителям штрафные санкции. Ежедневно в четырех районах города (Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском) специальные патрули следят за автомобилями в зоне платной парковки — в первую очередь, они борются с закрытыми номерами. Они же дополнительно будут сообщать о том, где разбросаны самокаты, плохо стоят или мешают пешеходам или автомобилистам.

— Сейчас эта информация также поступает в Центр управления парковками или Комитет по транспорту в виде жалоб и обращений горожан, но сейчас это будет оперативнее, потому что наши сотрудники ведут этот мониторинг ежедневно, — прокомментировал он.

Дмитрий Ваньчков, заместитель председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пилотный проект планируется запустить в начале мая. Также в патрулировании будут задействованы автомобили, которые в зоне платной парковки непрерывно ведут мониторинг и фиксируют обстановку на видеокамеры. Они смогу предоставлять информацию о таких нарушениях, как поездки вдвоем на самокате, пересечение пешеходного перехода не спешиваясь и т.п. — эти данные также будут направляться оперативно в кикшеринги. Будет использоваться информация об электросамокатах и от автомобилей, которые занимаются мониторингом неправильной парковки в целом по городу.

По словам Дмитрия Ваньчкова, Комитет по транспорту планирует заключить соглашение об информационном обмене с МВД, и эту информацию предоставлять параллельно им для принятия решений о штрафах. Тема безопасности движения электросамокатов в Петербурге стала центральной на круглом столе, организованном «Фонтанкой» в начале активного сезона.

Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Помимо Дмитрия Ванчькова в круглом столе приняли участие депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Павлов и Алексей Цивилев, представители кикшеринговых компаний: Максим Мухтабаров — директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти МТС Юрент, Полина Бессмертная — руководитель проектов по взаимодействию с государственными органами Яндекс Go и Илья Меркушев, операционный управляющий макрорегионом Северо-Запад компании Whoosh, а также Ксения Эрдман — директор Ассоциации операторов микромоторного транспорта, Герман Мойжес — исполнительный директор ассоциации «Пошли — поехали» и Дмитрий Попов — эксперт Постоянной комиссии ЗАКС СПБ по транспорту и транспортной инфраструктуре.

Полный текст дискуссии о том, какие успехи, проблемы и их решения есть у электросамокатов в Петербурге, вы сможете в ближайшие дни прочитать на «Фонтанке».