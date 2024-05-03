О, вы из Англии. Внезапная встреча ждала автомобилистку на съезде с Тучкова моста

Автор: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Пользователи средств индивидуальной мобильности не устают удивлять водителей в Петербурге. Видео с одним таким «нежданчиком» поделилась в соцсетях жительница города.
Дело было накануне, 2 мая, на съезде с Тучкова моста, рассказала 3 мая участница группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Елена. Автомобилистка съехала на Большой проспект П.С. и перед перекрестком с проспектом Добролюбова пристроилась в крайнем правом ряду за троллейбусом. Слева было еще несколько попутных полос.
И тут внезапно по соседнему ряду из-за троллейбуса навстречу выехал электросамокатчик. Он как ни в чем не бывало ехал по «встречке», почти по линии разметки.
Напомним, что, по действующим ПДД, передвигаться на самокате или другом СИМ по проезжей части можно, только если рядом нет велодорожки, велопешеходной дорожки, велополосы, тротуара, пешеходной дорожки или нет возможности по ним передвигаться. При этом на дороге должно быть разрешено движение велосипедов и транспорта со скоростью не более 60 км/ч, а СИМ — оборудовано тормозной системой, звуковым сигналом, светоотражателями и передним фонарем. И то ехать можно лишь по правому краю дороги.