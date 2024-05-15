В Петербурге с 22 мая в рамках пилотного проекта в часы пик скорость кикшеринговых электросамокатов вблизи 12 станций метро ограничат. Об этом 15 мая рассказал в ходе заседания парламентской комиссии по транспорту глава комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.
Скорость кикшеринговых электросамокатов ограничат в часы пик с 7 до 10 часов утра и с 17 до 20 часов вечера.
В пилотный проект войдут участки улиц, которые ведут к 12 станциям метро: «Технологический институт», «Чернышевская», «Площадь Ленина», «Проспект Ветеранов», «Беговая», «Ломоносовская», «Комендантский проспект», «Проспект Просвещения», «Нарвская», «Парнас» и «Улица Дыбенко».
В Петербурге максимальная разрешенная скорость кикшеринговых самокатов составляет 20 км/ч.
В Петербурге ограничат скорость электросамокатов у станций метро в час пик
В Петербурге с 22 мая в рамках пилотного проекта в часы пик скорость кикшеринговых электросамокатов вблизи 12 станций метро ограничат. Об этом 15 мая рассказал в ходе заседания парламентской комиссии по транспорту глава комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.
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