К концу лета петербуржцам обещают две новые велодорожки

В 2024 году в Петербурге планируют проложить скромные 9 километров велодорожек в трех районах: Московском, Приморском и Красногвардейском. Две обещают сделать до конца лета.



Первый веломаршрут будет проложен от проспекта Косыгина до Заневского проспекта в Красногвардейском районе, второй — через Глухарскую, Планерную и Яхтенную улицы в Приморском, сообщает 13 мая пресс-служба комитета по транспорту. Их общая протяженность составит всего 4 километра. Обе велодорожки станут продолжением уже существующих маршрутов.

Строительство пройдет в несколько этапов. Сначала проведут земляные работы, затем уложат дорожное полотно и выполнят благоустройство. Завершить строительство планируется 30 августа.