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    К концу лета петербуржцам обещают две новые велодорожки

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    В 2024 году в Петербурге планируют проложить скромные 9 километров велодорожек в трех районах: Московском, Приморском и Красногвардейском. Две обещают сделать до конца лета.

    Первый веломаршрут будет проложен от проспекта Косыгина до Заневского проспекта в Красногвардейском районе, второй — через Глухарскую, Планерную и Яхтенную улицы в Приморском, сообщает 13 мая пресс-служба комитета по транспорту. Их общая протяженность составит всего 4 километра. Обе велодорожки станут продолжением уже существующих маршрутов.

    Строительство пройдет в несколько этапов. Сначала проведут земляные работы, затем уложат дорожное полотно и выполнят благоустройство. Завершить строительство планируется 30 августа.

    Всего же в 2024 году в Петербурге планирую построить 9 километров велодорожек. В прошлом году обустроили 6,6 километра. Спроектировано более 3 километров, отчитываются в ведомстве. В планах ввести около 500 новых веломаршрутов, но это к 2030 году. На сегодняшний день в Петербурге обустроено 44 маршрута общей протяженностью 150,3 километра.

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