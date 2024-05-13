К концу лета петербуржцам обещают две новые велодорожки

В 2024 году в Петербурге планируют проложить скромные 9 километров велодорожек в трех районах: Московском, Приморском и Красногвардейском. Две обещают сделать до конца лета.
Первый веломаршрут будет проложен от проспекта Косыгина до Заневского проспекта в Красногвардейском районе, второй — через Глухарскую, Планерную и Яхтенную улицы в Приморском, сообщает 13 мая пресс-служба комитета по транспорту. Их общая протяженность составит всего 4 километра. Обе велодорожки станут продолжением уже существующих маршрутов.
Строительство пройдет в несколько этапов. Сначала проведут земляные работы, затем уложат дорожное полотно и выполнят благоустройство. Завершить строительство планируется 30 августа.
Всего же в 2024 году в Петербурге планирую построить 9 километров велодорожек. В прошлом году обустроили 6,6 километра. Спроектировано более 3 километров, отчитываются в ведомстве. В планах ввести около 500 новых веломаршрутов, но это к 2030 году. На сегодняшний день в Петербурге обустроено 44 маршрута общей протяженностью 150,3 километра.