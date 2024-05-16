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    Московская пленница. Где сейчас чеченка Лия Заурбекова, за судьбой которой следила вся столица и не только

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    В Москве 16 мая у отдела полиции Нагатино-Садовники на Каширском шоссе много часов дежурили журналисты и правозащитники. А также родственники 19-летней чеченки Лии Заурбековой, которая фактически сбежала в Москву из города Красногорска, где живет ее семья. И заявила, что обратно не хочет.

    Как рассказал портал MSK1.RU, родственники Лии попытались ее вернуть и фактически взяли в кольцо отдел полиции.

    Находясь в отделе, Заурбекова записала видео, которое опубликовал тг-канал правозащитной организации «Марем».

    «Послушайте, что она говорит о своем решении уйти из дома. Сейчас родственники Лии осаждают отдел полиции, где девушка находится уже несколько часов. Полиция пообещала обеспечить ей безопасность, но пока родственники никуда не собираются», — сказано в сообщении правозащитников.

    тг-канал Марем

    На записи Лия утверждает, что ушла из дома добровольно.

    «Когда мы первый раз выходили, меня схватили прямо на глазах у полицейских. Из страха не можем выходить», — говорит Лия.

    MSK1.RU опубликовал фото, на которых вокруг отдела действительно видно мужчин кавказской внешности.

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    Как заявили представители организации «Марем» порталу MSK1.RU, полицейские сначала якобы не собирались принимать участие в разборках и были готовы отдать Лию в руки семьи, однако потом пообещали обеспечить безопасность девушки.

    На момент публикации Лия Заурбекова больше не находится в отделении полиции. Об этом заявил член Общественной наблюдательной комиссии и Совета по правам человека при президенте Алексей Мельников.

    «В настоящий момент она, как мне сообщили, находится в безопасном месте. Мы будем следить за ее судьбой», — сказал Мельников.

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    Лия Заурбекова
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