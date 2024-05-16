Московская пленница. Где сейчас чеченка Лия Заурбекова, за судьбой которой следила вся столица и не только

В Москве 16 мая у отдела полиции Нагатино-Садовники на Каширском шоссе много часов дежурили журналисты и правозащитники. А также родственники 19-летней чеченки Лии Заурбековой, которая фактически сбежала в Москву из города Красногорска, где живет ее семья. И заявила, что обратно не хочет. Как рассказал портал MSK1.RU, родственники Лии попытались ее вернуть и фактически взяли в кольцо отдел полиции. Находясь в отделе, Заурбекова записала видео, которое опубликовал тг-канал правозащитной организации «Марем».

«Послушайте, что она говорит о своем решении уйти из дома. Сейчас родственники Лии осаждают отдел полиции, где девушка находится уже несколько часов. Полиция пообещала обеспечить ей безопасность, но пока родственники никуда не собираются», — сказано в сообщении правозащитников.

На записи Лия утверждает, что ушла из дома добровольно. «Когда мы первый раз выходили, меня схватили прямо на глазах у полицейских. Из страха не можем выходить», — говорит Лия. MSK1.RU опубликовал фото, на которых вокруг отдела действительно видно мужчин кавказской внешности.

Фото: msk1.ru Фото: msk1.ru Фото: msk1.ru Фото: msk1.ru Поделиться Поделиться





Как заявили представители организации «Марем» порталу MSK1.RU, полицейские сначала якобы не собирались принимать участие в разборках и были готовы отдать Лию в руки семьи, однако потом пообещали обеспечить безопасность девушки.

