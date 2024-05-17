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    Воздушная масса в Петербурге сменилась. У главного синоптика — несколько важных новостей

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге много интересных погодных новостей. Мало кто заметил, но синоптическая ситуация изменилась. В Ленобласть уже заходила жара, но ночью будет холодно. А главное — анонс на выходные. Обо всём этом рассказывает 17 мая главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    «Вчера в Санкт-Петербурге погода не менялась, тот же западный ветер, максимальная температура +20 гр. А вот по области, там, где ветер был не с акватории, стало несколько теплее и максимальные температуры приблизились к +25 гр., а на Карельском перешейке даже превысили эти +25 гр.», — пишет синоптик.

    Сегодня всё немного по-другому — из-за атмосферного фронта, который ночью прошёл с севера через Петербург и область, и местами даже был небольшой дождь.

    «Воздушная масса сменилась, немного стало прохладнее, но погода ясная на огромной территории, так что солнце сделает свое дело и день будет не холоднее, чем вчера», — обещает Колесов.

    Есть изменения и в Петербурге: ветер теперь северо-восточный и восточный, поэтому залив уже не будет влиять на температуру в городе. В итоге столбики термометров, как ожидается, поднимутся выше плюс 20 градусов.

    Что касается выходных, Александр Колесов настоятельно рекомендует петербуржцам и гостям города воспользоваться этим подарком природы.

    «Прогноз на выходные по всему нашему региону с приставкой БЕЗ. Без осадков, без облаков, без ветра и с очень значительным прогревом воздуха в дневные часы», — пишет он.

    В большинстве районов будет до 23–26 градусов, кроме прибрежных, где не более 20–21, но таких мест немного. Ветер постепенно поворачивает к южному направлению, поэтому будет прохладнее только на северном побережье Финского залива.

    Ещё один важный момент — довольно холодная ночь на субботу по территории Ленинградской области, плюс 1–6 градусов. В следующие ночи таких низких температур не ожидается, к тому же солнце сейчас встает очень рано и быстро прогревает воздух.

    «Так что приятных всем выходных, потому что в понедельник дождик ждем», — отмечает Колесов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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