Заражение ВИЧ и изъятие органов. За что еще хотят привлекать к принудительным работам

Минюст РФ предлагает расширить список составов преступлений, за которые в качестве основного наказания будут назначать принудительные работы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу ведомства Константина Чуйченко.



По его словам, сейчас подготовлен законопроект о введении наказания в виде принудительных работ в качестве основного по более чем по 65-и составам преступлений.