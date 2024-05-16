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    Заражение ВИЧ и изъятие органов. За что еще хотят привлекать к принудительным работам

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    Минюст РФ предлагает расширить список составов преступлений, за которые в качестве основного наказания будут назначать принудительные работы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу ведомства Константина Чуйченко.

    По его словам, сейчас подготовлен законопроект о введении наказания в виде принудительных работ в качестве основного по более чем по 65-и составам преступлений.

    Упомянутый проект внесли в Госдуму еще в марте. Поправки подготовили депутаты «Единой России» совместно с Минюстом. Согласно проекту, на принудительные работы планируют отправлять виновных по статье 112 УК РФ «Причинение вреда здоровью средней тяжести», статье 120 УК РФ «Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации», статье 122 УК РФ «Заражение ВИЧ-инфекцией» и статье 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».

    Изменения также распространятся на статью 228.2 УК РФ «Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ» и статью 330.1 «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах».

    Авторы инициативы подчеркивают, что практика свидетельствует о положительном воздействии принудительных работ. По итогам 2022 года уровень повторной преступности среди этой категории осужденных составил 0,58%, что в четыре раза ниже аналогичного показателя среди иных категорий, осужденных без изоляции от общества.

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    Принудительные работы
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