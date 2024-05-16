Заражение ВИЧ и изъятие органов. За что еще хотят привлекать к принудительным работам

Минюст РФ предлагает расширить список составов преступлений, за которые в качестве основного наказания будут назначать принудительные работы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу ведомства Константина Чуйченко.
По его словам, сейчас подготовлен законопроект о введении наказания в виде принудительных работ в качестве основного по более чем по 65-и составам преступлений.
Упомянутый проект внесли в Госдуму еще в марте. Поправки подготовили депутаты «Единой России» совместно с Минюстом. Согласно проекту, на принудительные работы планируют отправлять виновных по
Изменения также распространятся на
Авторы инициативы подчеркивают, что практика свидетельствует о положительном воздействии принудительных работ. По итогам 2022 года уровень повторной преступности среди этой категории осужденных составил 0,58%, что в четыре раза ниже аналогичного показателя среди иных категорий, осужденных без изоляции от общества.