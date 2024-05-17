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    Самосвал упал на КАД, перекрыты две полосы из трёх

    Самосвал упал на КАД и высыпал песок, перекрыты две полосы из трёх

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    Две полосы движения из трёх имеющихся перекрыты на внешнем кольце КАД в районе Низино в связи с ДТП утром 17 мая. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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    Информация об аварии на 100-м километре внешнего кольца поступила в Упрдор около 7:30. Водитель грузовика не справился с управлением и допустил опрокидывание. Никто не пострадал.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Перевернувшийся грузовик занимает вторую и третью полосы, проезд возможен по первой. По данным «Яндекс.Карт», пробка меньше километра: трафик на этом участке относительно невысокий.

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    На месте находятся сотрудники ГИБДД, представители подрядной организации, эксплуатирующей КАД. Скоро должна прибыть спецтехника для подъема грузовика. Когда его уберут, дорожники займутся очисткой проезжей части от песка.

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