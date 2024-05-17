Самосвал упал на КАД и высыпал песок, перекрыты две полосы из трёх

Две полосы движения из трёх имеющихся перекрыты на внешнем кольце КАД в районе Низино в связи с ДТП утром 17 мая. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Информация об аварии на 100-м километре внешнего кольца поступила в Упрдор около 7:30. Водитель грузовика не справился с управлением и допустил опрокидывание. Никто не пострадал.
Перевернувшийся грузовик занимает вторую и третью полосы, проезд возможен по первой. По данным «Яндекс.Карт», пробка меньше километра: трафик на этом участке относительно невысокий.
На месте находятся сотрудники ГИБДД, представители подрядной организации, эксплуатирующей КАД. Скоро должна прибыть спецтехника для подъема грузовика. Когда его уберут, дорожники займутся очисткой проезжей части от песка.