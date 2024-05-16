ЦСКА в Петербурге разгромил баскетбольный «Зенит» в полуфинале Единой лиги и повёл в серии

Поражением для баскетбольного клуба «Зенит» завершился пятый матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА. Встреча проходила 16 мая в Петербурге. Хозяева уступили со счетом 73:99 (9:24, 17:26, 24:24, 23:25). Таким образом, армейцы вышли вперед в серии — 3–2.
Самым результативным игроком в составе ЦСКА стал американский разыгрывающий Мело Тримбл, который набрал 17 очков, сделал четыре подбора и семь результативных передач. У «Зенита» наибольшую результативность продемонстрировал американец Трент Фрейзер, который записал на свой счет 18 очков, пять подборов и две результативные передачи.
Шестой матч противостояния состоится 19 мая в Москве. Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени. Полуфинальная серия продолжится до четырех побед. В другом полуфинале соревнуются команды «Локомотив-Кубань» и УНИКС.