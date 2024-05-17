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    Девятиклассница анонсировала расстрел в петербургской школе. За ней пришла полиция

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    Уголовным делом рискует обернуться способ справиться с обидой, который избрала девятиклассница в Петербурге. Она анонсировала шутинг и назвала день икс. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 мая.

    О сообщении с угрозами матери рассказала ученица школы в Выборгском районе города. Женщина отнеслась к предупреждению, опубликованному в телеграм-канале, со всей серьёзностью и накануне днём поделилась опасениями с полицией.

    Автор канала не был секретом, и объясняться с инспектором по делам несовершеннолетних пришлось 15-летней девятикласснице. Девочка рассказала, что о стрельбе, которая якобы произойдёт в её школе 24 мая, начала писать, обидевшись на одноклассников.

    По предварительным данным, семья школьницы в поле зрения правоохранительных органов ранее не попадала. Все обстоятельства предстоит изучить Следственному комитету.

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