Девятиклассница анонсировала расстрел в петербургской школе. За ней пришла полиция

Уголовным делом рискует обернуться способ справиться с обидой, который избрала девятиклассница в Петербурге. Она анонсировала шутинг и назвала день икс. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 мая.



О сообщении с угрозами матери рассказала ученица школы в Выборгском районе города. Женщина отнеслась к предупреждению, опубликованному в телеграм-канале, со всей серьёзностью и накануне днём поделилась опасениями с полицией.

