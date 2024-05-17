«Вплоть до десятков тысяч рублей». Сервисы аренды самокатов ужесточат штрафы для нарушителей

Сервисы аренды электросамокатов в ближайшее время планируют ужесточить штрафы для нарушителей договоров пользования услугами, с условиями которых каждый пользователь соглашается, когда берет транспорт напрокат. Об этом «Фонтанке» 16 мая сообщили в двух крупнейших кикшеринговых компаниях, работающих в Петербурге.



«В ближайшее время штрафы будут пересмотрены и кратно увеличены, мы сделаем это одновременно со всеми крупнейшими компаниями — операторами кикшеринга, штрафы будут составлять несколько тысяч рублей, вплоть до десятков тысяч рублей за самые тяжелые нарушения», — рассказали в пресс-службе «Юрент».