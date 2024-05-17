«Вплоть до десятков тысяч рублей». Сервисы аренды самокатов ужесточат штрафы для нарушителей

Сервисы аренды электросамокатов в ближайшее время планируют ужесточить штрафы для нарушителей договоров пользования услугами, с условиями которых каждый пользователь соглашается, когда берет транспорт напрокат. Об этом «Фонтанке»
«В ближайшее время штрафы будут пересмотрены и кратно увеличены, мы сделаем это одновременно со всеми крупнейшими компаниями — операторами кикшеринга, штрафы будут составлять несколько тысяч рублей, вплоть до десятков тысяч рублей за самые тяжелые нарушения», — рассказали в пресс-службе «Юрент».
С начала сезона сервис выявил порядка 10 тысяч нарушений и выписал 5 тысяч штрафов. Чаще всего санкции применяются к тем, кто ездит на самокате вдвоем и неправильно паркуется. За езду вдвоем или поездки несовершеннолетних аккаунты, с которых они совершались, блокируются. «Выявлять нарушения нам помогают органы власти, правопорядка, а также наши консультанты по безопасности», — отметили в компании.
«Мы практикуем нулевую толерантность к нарушениям. За нарушение правил сервиса (поездки несовершеннолетних, поездки вдвоем на одном самокате, нецелевое использование самоката и так далее) предусмотрены штрафы и блокировка аккаунта, — сообщили в пресс-службе сервиса Whoosh. — Сейчас мы рассматриваем ужесточение штрафов и введение новых внутри своей оферты. Аналогичные инициативы есть и рассматриваются на федеральном уровне регулирования для внесения в КоАП».
Сейчас, если пользователь Whoosh неаккуратно припарковал самокат и не отреагировал на предупреждение, он получит штраф
В Петербурге разворачивается новое противостояние между правоохранительными органами и кикшеринговыми компаниями. Сотрудники полиции начали изымать прокатные электросамокаты в рамках рейдов. ГУ МВД высказалось за полный запрет передвижения на новом виде транспорта по тротуарам. Такое же предложение озвучил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Сервисы аренды считают, что такое решение может быть опасным, поскольку тогда пользователи СИМ переместятся на проезжую часть. Опрошенные «Фонтанкой» автоэксперты тоже считают, что действовать надо иначе. Например, путем ужесточения уже действующих в городе ограничений. Подробнее о том, как эксперты оценивают «тротуарный» запрет, читайте на «Фонтанке».