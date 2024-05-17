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    Московский инцидент вокруг 19-летней чеченки — «под личным контролем» депутата Госдумы Делимханова

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    Московский инцидент вокруг 19-летней чеченки Лии Заурбековой находится под личным контролем депутата Госдумы РФ, советника главы Чеченской Республики Адама Делимханова. Об этом сообщил в ночь на 17 мая в своем тг-канале министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

    «Адам Делимханов сообщает, что ситуация находится полностью под его личным контролем. Между родственниками девушки и сотрудниками ОМВД в Москве никаких недопониманий нет», — сказано в сообщении Дудаева.

    Напомним, в Москве 16 мая у отдела полиции Нагатино-Садовники на Каширском шоссе много часов дежурили журналисты и правозащитники. А также родственники 19-летней чеченки Лии Заурбековой, которая фактически сбежала в Москву из города Красногорска, где живет ее семья. И заявила, что обратно не хочет.

    В итоге, как сообщил член Общественной наблюдательной комиссии и Совета по правам человека при президенте Алексей Мельников, родственникам Лию не выдали — она находится в «безопасном месте».

    Уточняется, что в пятницу Делимханов намерен лично встретиться с близкими девушки. А также — что «в ближайшее время будет установлено, кто ввел Лию в заблуждение и манипулирует ею». Дудаев отметил, что «провокационные издания» продолжают тиражировать историю Лии Заурбековой, «приплетая всевозможные ложные обоснования».

    «Просьба к недобросовестным журналистам умерить свой пыл и не использовать историю в своих грязных целях, так как уже в ближайшее время вопрос будет исчерпан», — написал Дудаев.

    По его словам, депутат Делимханов тоже выразил уверенность, что в ближайшее время Лию вернут родственникам, а «виновный будет наказан в рамках закона РФ».

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    Лия Заурбекова
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