АВТОВАЗ показал петербуржцам новый автомобиль Aura

Несколько автомобилей новой модели АВТОВАЗа Lada Vesta Aura выставили 17 мая на Манежной площади в Петербурге. Машины принимают участие в выставке инновационного транспорта и оборудования, которая проходит в рамках V Международного транспортного фестиваля «Транспорт Фест».
С 10 утра на обозрение посетителям представили машины в черном, белом и золотисто-коричневом цветах. Бизнес-седан С-класса Lada Vesta Aura — это удлиненная Lada Vesta, свою предшественницу она превосходит длиной на 251 миллиметр.
Автомобиль оснащен двигателем объемом 1,8 л и мощностью 122 л. с., а также автоматической коробкой передач.
«В продажу в салонах Петербурга Lada Vesta Aura поступит осенью, о ценах расскажем на старте продаж», — рассказали «Фонтанке» на АВТОВАЗе.
О серийном выпуске модели завод объявил в начале марта этого года. В том же месяце глава АВТОВАЗа Максим Соколов рассказал, что автомобили Lada Vesta Aura будут обслуживать гостей и делегатов ПМЭФ-2024.