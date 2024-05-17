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    АВТОВАЗ показал петербуржцам новый автомобиль Aura

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Несколько автомобилей новой модели АВТОВАЗа Lada Vesta Aura выставили 17 мая на Манежной площади в Петербурге. Машины принимают участие в выставке инновационного транспорта и оборудования, которая проходит в рамках V Международного транспортного фестиваля «Транспорт Фест».

    С 10 утра на обозрение посетителям представили машины в черном, белом и золотисто-коричневом цветах. Бизнес-седан С-класса Lada Vesta Aura — это удлиненная Lada Vesta, свою предшественницу она превосходит длиной на 251 миллиметр.

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    Автомобиль оснащен двигателем объемом 1,8 л и мощностью 122 л. с., а также автоматической коробкой передач.

    «В продажу в салонах Петербурга Lada Vesta Aura поступит осенью, о ценах расскажем на старте продаж», — рассказали «Фонтанке» на АВТОВАЗе.

    О серийном выпуске модели завод объявил в начале марта этого года. В том же месяце глава АВТОВАЗа Максим Соколов рассказал, что автомобили Lada Vesta Aura будут обслуживать гостей и делегатов ПМЭФ-2024.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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