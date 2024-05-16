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    Стало известно, когда в Петербурге полностью отключат отопление

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    Отопительный сезон в Петербурге полностью завершится 17 мая. По данным «Фонтанки», распоряжение об этом подписал глава комитета по энергетике Станислав Протасов 16 мая.

    Согласно документу, батареи должны окончательно отключить в пятницу с 12 часов дня. Решение принято «с учетом метеорологического прогноза по Санкт-Петербургу о повышении температуры наружного воздуха».

    Напомним, на периодическое протапливание Петербурге перешли с 15 мая. Традиционным критерием для окончания отопительного периода являются пять дней со среднесуточной температурой выше 8 градусов.

    16 мая стало одним из самых солнечных дней в Петербурге за всю историю наблюдений. При этом главный синоптик города Александр Колесов сообщил, что в прогнозах на ближайшие дни теплая и сухая погода.

    На периодическое протапливание прошлой осенью город перешел 2 октября, а полноценный отопительный период начался с 6 октября.

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