Стало известно, когда в Петербурге полностью отключат отопление

Отопительный сезон в Петербурге полностью завершится 17 мая. По данным «Фонтанки», распоряжение об этом подписал глава комитета по энергетике Станислав Протасов 16 мая. Согласно документу, батареи должны окончательно отключить в пятницу с 12 часов дня. Решение принято «с учетом метеорологического прогноза по Санкт-Петербургу о повышении температуры наружного воздуха». Напомним, на периодическое протапливание Петербурге перешли с 15 мая . Традиционным критерием для окончания отопительного периода являются пять дней со среднесуточной температурой выше 8 градусов .

16 мая стало одним из самых солнечных дней в Петербурге за всю историю наблюдений. При этом главный синоптик города Александр Колесов сообщил, что в прогнозах на ближайшие дни теплая и сухая погода.



На периодическое протапливание прошлой осенью город перешел 2 октября, а полноценный отопительный период начался с 6 октября.