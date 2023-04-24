    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    5 м/с, ю-з

    754мм

    29%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.49eur89.35

    Когда в Петербурге отключат отопление? Ответ прежний

    8632
    43 комментария

    Показатели для окончания отопительного периода в Петербурге не изменились: чиновники ждут пять теплых суток. Но будет и переходный период.

    Как в очередной раз сообщили «Фонтанке» в комитете по энергетике 24 апреля, «отопительный сезон завершится после установления среднесуточной температуры наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия в течение пяти дней и принятия решения об издании соответствующего распоряжения».

    В Петербурге установилась теплая погода, которая бьет температурные рекорды, но комитет ориентируется на среднесуточные показатели. По данным «Фонтанки», в этом году предполагается еще так называемый режим периодического отопления перед полным отключением. Это бывает не всегда, иногда обходятся и без переходной стадии.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о правиле пяти суток. Прямой обязанности выключать отопление по достижении этого срока на самом деле нет, если в прогнозе значится заметное похолодание.

    Напомним, полноценный отопительный сезон начался в Петербурге 3 октября 2022 года. Перед этим почти месяц действовал режим периодического протапливания, в рамках которого тепло подавалось в социальные объекты.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ОтоплениеОтопление в домахОтопительный сезон
    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ19
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 43

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    43
    close