Когда в Петербурге отключат отопление? Ответ прежний

Показатели для окончания отопительного периода в Петербурге не изменились: чиновники ждут пять теплых суток. Но будет и переходный период.
Как в очередной раз сообщили «Фонтанке» в комитете по энергетике 24 апреля, «отопительный сезон завершится после установления среднесуточной температуры наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия в течение пяти дней и принятия решения об издании соответствующего распоряжения».
В Петербурге установилась теплая погода, которая бьет температурные рекорды, но комитет ориентируется на среднесуточные показатели. По данным «Фонтанки», в этом году предполагается еще так называемый режим периодического отопления перед полным отключением. Это бывает не всегда, иногда обходятся и без переходной стадии.
«Фонтанка» подробно рассказывала о правиле пяти суток. Прямой обязанности выключать отопление по достижении этого срока на самом деле нет, если в прогнозе значится заметное похолодание.
Напомним, полноценный отопительный сезон начался в Петербурге 3 октября 2022 года. Перед этим почти месяц действовал режим периодического протапливания, в рамках которого тепло подавалось в социальные объекты.