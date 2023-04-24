Когда в Петербурге отключат отопление? Ответ прежний

Показатели для окончания отопительного периода в Петербурге не изменились: чиновники ждут пять теплых суток. Но будет и переходный период.



Как в очередной раз сообщили «Фонтанке» в комитете по энергетике 24 апреля, «отопительный сезон завершится после установления среднесуточной температуры наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия в течение пяти дней и принятия решения об издании соответствующего распоряжения».



В Петербурге установилась теплая погода, которая бьет температурные рекорды, но комитет ориентируется на среднесуточные показатели. По данным «Фонтанки», в этом году предполагается еще так называемый режим периодического отопления перед полным отключением. Это бывает не всегда, иногда обходятся и без переходной стадии.

