Хроники третьего дня. Когда в Петербурге перестанут топить

Классический коммунальный цикл Петербурга: «когда уже начнут топить?», гололёд, пыльные бури, перетоп — дошёл до стадии «когда уже отключат батареи?». Ответ чиновников за годы не изменился — как погода даст. Но сейчас хотя бы можно прикинуть.



Претензии горожан, как подснежники, начали проглядывать в чиновничьих соцсетях ещё несколько дней назад. Причём в местах неожиданных. Под постом губернатора Александра Беглова о поддержке петербургских киностудий и о том, как он любит Михалкова с Гайдаем, появилось весеннее: «Когда отопление выключите, наконец! Каждый год эта свистопляска с отоплением. Отключайте уже отопление! Улицу постоянно топим и платим за это». На это последовал запрограммированный ответ (подчеркнём, не от главы города): «Через неделю будут заморозки... начнёте канючить, нафига отключили отопление».



В группе комитета по энергетике первый же комментарий — по профилю: «Когда вы уже отключите это долбаное отопление? Сколько я ещё буду мучиться от жары и оплачивать отопление улицы открытыми окнами? В квартире 27 ° с закрытыми окнами, с открытыми — 25 °. Я не понимаю, зачем так отапливать дома? Чтоб счета приходили огромные? В чем смысл?» Прилагают скрины прогноза погоды на субботу (+15 градусов) и воскресенье (+14 градусов).



«Написали им 4 коллективных обращения, ещё 3 недели назад, не реагируют, — пишет один из пользователей под праздничным постом о Дне Победы. — Это издевательство за наш баблос из года в год. Не удивлюсь, что прекратят отопительный 31 августа, а начнут 1 сентября. Бабло-то жечь надо».



Под отписками, вероятно, имеются в виду ответы ведомства, размещённые здесь же: «Каждый год на точную дату отключения отопления влияет погода, поэтому всё решит среднесуточная температура воздуха. Отопительный период в Санкт-Петербурге завершится, когда среднесуточная температура наружного воздуха в городе в течение пяти дней будет выше 8 °С и в течение 3 суток выше +10. Мы обязательно разместим информацию о дате завершения отопительного сезона 2022 в нашей официальной группе».



Это действительно повторяющаяся из года в год мантра, но не отписка — таковы нормативы. Петербуржцы пытаются спорить с комитетом и утверждают, что все критерии достигнуты:



— Уже давно температура средняя выше 8 градусов! Почему же осенью высчитываете до одного градуса и заставляете жить нас в сырых квартирах, а сейчас с усердием топите?! А наоборот нельзя?



— Если мне будет холодно, я включу тёплые полы. Так как насчёт того, что условие по среднесуточной температуре выше 8 градусов выполнено ещё в апреле?



«Данные параметры ещё не достигнуты, — сдержанно сообщил комитет накануне. — Пожалуйста, не торопитесь отказываться от отопления — погода в городе слишком переменчива, сегодня ночью было всего 2 градуса выше нуля». Насколько она переменчива, можно проследить по прямой речи чиновников. Ещё 3 мая они писали: «Мы следим за температурными параметрами и уже находимся на пороге нужных значений для перехода на отключение отопления».



Судя по производственным графикам, сами энергетики рассчитывали на другую весну: 13 мая уже должны стартовать гидравлические испытания ГУП «ТЭК», которые проводятся в межотопительный период. Они будут перенесены, сообщили на предприятии; сейчас источники ТЭК работают в заданном режиме, ориентируясь на плюс 10 за окном. «Теплосеть Санкт-Петербурга», которая назначила старт гидравлики на 17 число, пока график не меняет.



«Фонтанке» в Смольном подтвердили, что ждут пятидневного тёплого марафона. Ориентируются не на дневную температуру, а именно на среднесуточную. Кроме того, вентили могут закрутить сразу, если есть прогноз о резком потеплении. «Пока его нет, — подчеркнули в комитете. — Порог в 8 градусов перешагнули только 10 мая». Таким образом, сейчас идёт третий день наблюдений. Можно было бы прикинуть, что в воскресенье всё закончится, но обязанности выключать отопление по истечении пяти дней нет — это просто минимальный промежуток, погода же может снова испортиться. По данным «Фонтанки», в этот раз снова, как и в прошлом году, предполагается обойтись без переходного режима периодического протапливания, в рамках которого тепло продолжает подаваться в социальные объекты.



При этом комитет раз за разом напоминает: «Комфортная температура в Вашей квартире зависит от грамотных настроек инженерной системы дома. Вы можете обратиться в свою УК и обозначить свои замечания». Ему так же методично открывают глаза: «Спасибо. «Грамотных настроек» не может быть, к сожалению. Дом 1903 г. постройки без капремонта. Как-то не хочется весь май платить по 3 000 рублей».



Год назад отопительный сезон завершился в полночь 13 мая. Самым длинным за последние 40 лет был сезон-2019/2020: он начался 24 сентября, а закончился 26 мая. В 2021 году отопление включили 20 сентября, так что до рекорда, если он состоится, ещё с десяток дней.

