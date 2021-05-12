«Брать спальник и идти ночевать под открытым небом». Петербуржцы пришли охолонуть на страницу губернатора

Сообщения на странице губернатора Александра Беглова оставляют в течение последних дней. «Выключите, пожалуйста, отопление! И люди, и домашние животные, задыхаемся! В квартире + 30!!!» — пишет Ирина. «Сколько можно отапливать улицы и выкачивать деньги за отопление? В квартирах дышать нечем, неплохо бы посмотреть на температуру воздуха», — вторит ее тезка. «Здравствуйте! А отопление когда выключат? Жарища в квартирах просто убийственная», — вопрошает Артур. В районных пабликах хор примерно такой же:

— Впору брать спальник и идти ночевать под открытым небом в ЦПКиО.

— Если нельзя отключить отопление, то хотя бы не топите в мае, как зимой.

— Сколько дней вам нужно на согласование, отключение отопления?

— Мы не можем в хрущевке регулировать оплату! Да, тепло можем, отключив свою батарею. Но это не влияет на оплату!

Пишущим отвечает комитет по энергетике: «Каждый год на точную дату отключения отопления влияет погода, поэтому все решит среднесуточная температура воздуха. Отопительный период в Санкт-Петербурге завершится, когда среднесуточная температура наружного воздуха в городе в течение пяти дней будет выше 8 °С и в течение 3 суток выше +10. Сейчас мы на пороге этих показателей. Мы обязательно разместим информацию о дате завершения отопительного сезона — 2021 в нашей официальной группе. Комфортная температура в Вашей квартире зависит от грамотных настроек инженерной системы дома. Вы можете обратиться в свою УК и обозначить свои замечания».

В ответ петербуржцы переспрашивают: «С какого дня вы ведете отсчет 3-х суток???» и отмечают, что необходимые показатели уже достигнуты.