Температура в городе на несколько градусов превышает норму и ночью, и днём. Сегодня воздух может прогреться до плюс 26 градусов. Ещё более летним этот день сделает отсутствие сильного ветра.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 мая в Петербурге будет без осадков, ветер умеренный. Ночью было 11–13 градусов тепла, днем — 23–25, на побережье Финского залива местами до плюс 20.
«Яндекс» обещает ещё больше — до плюс 26 градусов. Обычно, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в Петербурге бывает от 4 до 18 градусов в течение суток, облачно с прояснениями. А сегодня ясно.
Пока самым тёплым днём в этом году в Петербурге остаётся вчерашний: температура воздуха достигла плюс 23,5 градуса, что превышает значение, наблюдавшееся 12 апреля (плюс 20,0), сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Потом весенняя жара пойдёт на спад. 13 мая ожидается плюс 21–23 градуса, а 14-го — только 18–20. К тому же ночью и утром в пятницу возможны кратковременные дожди.