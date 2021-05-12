Температура в городе на несколько градусов превышает норму и ночью, и днём. Сегодня воздух может прогреться до плюс 26 градусов. Ещё более летним этот день сделает отсутствие сильного ветра.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 мая в Петербурге будет без осадков, ветер умеренный. Ночью было 11–13 градусов тепла, днем — 23–25, на побережье Финского залива местами до плюс 20.



«Яндекс» обещает ещё больше — до плюс 26 градусов. Обычно, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в Петербурге бывает от 4 до 18 градусов в течение суток, облачно с прояснениями. А сегодня ясно.

