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Если ваш рабочий вторник не такой, то вы пропустили самый жаркий день весны в Петербурге

Ожидание тепла закончилось в Петербурге с завершением майских каникул: 11 мая, словно в насмешку, в городе распогодилось, а первый рабочий день стал самым тёплым за всю весну.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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«В Северной столице сегодняшний день стал не только самым тёплым с начала мая, но и с начала всего весеннего сезона. Температура воздуха в Санкт-Петербурге достигла уже +23,5 °С, что превышает значение, наблюдавшееся 12 апреля (+20,0 °С)», — сообщает главный специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

По данным гидрометцентра по Северо-Западу, к половине седьмого вечера температура в Петербурге подтянулась и на одну десятую градуса превысила 25 °С. До суточного рекорда погода не дотянула. Как уточнил «Фонтанке» главный синоптик города Александр Колесов, температурный максимум для 11 мая составляет 27 градусов.

Фото: Павел Караашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Караашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Караашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
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Для тех, кто в первый, пожалуй, по-летнему тёплый день работал в офисах, подготовили подборку фотографий. Судя по прогнозам, тянуться к воде, загорать на пляжах и газонах будут и в среду. Синоптики обещают солнце и до +25 градусов.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Woodruff Shnibbll
Опять замусорят все парки и оставят свои одноразовые мангалы у каждого дерева и обгадят по большому и маленькому все кусты. Знаем мы этот их "отдых". От чего они устали мы то же знаем - от безделья.
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