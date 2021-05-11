«В Северной столице сегодняшний день стал не только самым тёплым с начала мая, но и с начала всего весеннего сезона. Температура воздуха в Санкт-Петербурге достигла уже +23,5 °С, что превышает значение, наблюдавшееся 12 апреля (+20,0 °С)», — сообщает главный специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



По данным гидрометцентра по Северо-Западу, к половине седьмого вечера температура в Петербурге подтянулась и на одну десятую градуса превысила 25 °С. До суточного рекорда погода не дотянула. Как уточнил «Фонтанке» главный синоптик города Александр Колесов, температурный максимум для 11 мая составляет 27 градусов.