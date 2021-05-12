Петербургская погода готовится побить рекорд 58-летней давности. В городе уже +26

По словам специалиста, после полудня в городе зафиксирована температура +26 градусов. За историю погодных наблюдений максимальный показатель в этот день составлял +26,6 градуса, он был зафиксирован 58 лет назад — в 1963 году.



Как ранее писала «Фонтанка», минувший вторник, по данным ведущего специалиста Центра «ФОБОС» Михаила Леуса, стал самым тёплым с начала весны в Петербурге. Горожанам советуют ловить «майское лето», ведь совсем скоро в культурную столицу придёт небольшое похолодание, также ожидается возвращение дождей.