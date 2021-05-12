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Петербургская погода готовится побить рекорд 58-летней давности. В городе уже +26

Погода в Петербурге может побить рекорд 1963 года

Петербург на пороге температурного рекорда. Об этом днём 12 мая «Фонтанке» сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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По словам специалиста, после полудня в городе зафиксирована температура +26 градусов. За историю погодных наблюдений максимальный показатель в этот день составлял +26,6 градуса, он был зафиксирован 58 лет назад — в 1963 году.

Как ранее писала «Фонтанка», минувший вторник, по данным ведущего специалиста Центра «ФОБОС» Михаила Леуса, стал самым тёплым с начала весны в Петербурге. Горожанам советуют ловить «майское лето», ведь совсем скоро в культурную столицу придёт небольшое похолодание, также ожидается возвращение дождей.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (7)

VOROBEJ
63.Карибы.Русское чудо Хрущева.Батоны какие вкусные были
nuga
Отопление шпарит,как ни в чем не бывало.Смольный ослеп,оглох? Лето на дворе,солнце жарит,но в Смольном видят зиму и шубы.
Cashmare
63-й - хороший год был
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