Отопительный сезон в Петербурге завершится в полночь 13 мая

Как стало известно «Фонтанке», решение о прекращении регулярного теплоснабжения зданий принято в связи с повышением температуры наружного воздуха, а также многочисленными обращениями петербуржцев («Фонтанка» рассказывала о них). При этом решено обойтись без промежуточного этапа периодического протапливания, в рамках которого тепло подается в социальные объекты.



По данным комитета по энергетике, 11 мая на фоне резкого потепления источники теплоснабжения перевели на сокращённые параметры для обеспечения минимальной технически возможной циркуляции теплоносителя. Обеспечивалось теплоснабжение школ, детских садов, больниц, поликлиник, родильных домов и других учреждений.

