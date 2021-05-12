Отопительный сезон в Петербурге завершится в полночь 13 мая

Как стало известно «Фонтанке», решение о прекращении регулярного теплоснабжения зданий принято в связи с повышением температуры наружного воздуха, а также многочисленными обращениями петербуржцев («Фонтанка» рассказывала о них). При этом решено обойтись без промежуточного этапа периодического протапливания, в рамках которого тепло подается в социальные объекты.
По данным комитета по энергетике, 11 мая на фоне резкого потепления источники теплоснабжения перевели на сокращённые параметры для обеспечения минимальной технически возможной циркуляции теплоносителя. Обеспечивалось теплоснабжение школ, детских садов, больниц, поликлиник, родильных домов и других учреждений.
Ранее комитет по энергетике подчеркивал, что при принятии решения о завершении отопительного сезона ориентируется на погоду и на прогноз: батареи отключают, «когда среднесуточная температура наружного воздуха в городе в течение пяти дней будет выше 8 °С и в течение 3 суток выше +10». В последние два дня погода в Петербурге ставит температурные рекорды.
Официально отопительный сезон-2020/2021 в Петербурге начался 15 октября, хотя режим периодического протапливания запустили 17 сентября. Самым длинным за последние 40 лет был сезон-2019/2020: он начался 24 сентября, а закончился 26 мая.