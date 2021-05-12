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Отопительный сезон в Петербурге завершится в полночь 13 мая

В Петербурге с 13 мая отключают отопление

С 00:00 13 мая в Петербурге будет завершён отопительный сезон. Его продолжительность, таким образом, составит 239 дней.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив
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Как стало известно «Фонтанке», решение о прекращении регулярного теплоснабжения зданий принято в связи с повышением температуры наружного воздуха, а также многочисленными обращениями петербуржцев («Фонтанка» рассказывала о них). При этом решено обойтись без промежуточного этапа периодического протапливания, в рамках которого тепло подается в социальные объекты.

По данным комитета по энергетике, 11 мая на фоне резкого потепления источники теплоснабжения перевели на сокращённые параметры для обеспечения минимальной технически возможной циркуляции теплоносителя. Обеспечивалось теплоснабжение школ, детских садов, больниц, поликлиник, родильных домов и других учреждений.

Ранее комитет по энергетике подчеркивал, что при принятии решения о завершении отопительного сезона ориентируется на погоду и на прогноз: батареи отключают, «когда среднесуточная температура наружного воздуха в городе в течение пяти дней будет выше 8 °С и в течение 3 суток выше +10». В последние два дня погода в Петербурге ставит температурные рекорды.

Официально отопительный сезон-2020/2021 в Петербурге начался 15 октября, хотя режим периодического протапливания запустили 17 сентября. Самым длинным за последние 40 лет был сезон-2019/2020: он начался 24 сентября, а закончился 26 мая.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

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Комментарии (30)

юрец_огурец
Какие-то мерзляки одни кругом. Северная столица. Переживают, что с 15-го числа похолодание, а отопление уже отключено будет. Похолодание до +20 днём. Идиoты какие-то что ли :). Вам бы в Африку жить, а вы в России мучаетесь. Тоже мне, русские люди :).
olla
наконец-то.
alexadmin
Правильно, с 15 как раз похолодание обещают.
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