Главный синоптик Петербурга: Погода коварна, поэтому вопросы отключения отопления лучше отложить

Отопление в городе начинают отключать, когда среднесуточная температура держится выше 8 градусов в течение пяти дней. Однако этот критерий «достаточно условен». Даже если среднесуточная температура составляет плюс 10, но погода ветреная и сырая, в домах без отопления может быть холодно. Поэтому комитет по энергетике принимает решение, основываясь на фактической ситуации. А Гидрометцентр только дает консультации и прогнозы, отмечает Колесов.

«Так как у нас очень коварная погода, мгновенно в Санкт-Петербург приходит тепло, так и быстро вторгается арктический воздух, то всегда лучше быть уверенным, что наступило устойчивое потепление в нашем регионе. В эту холодную весну средняя суточная температура воздуха в Санкт-Петербурге всего 3 раза в апреле и один раз в мае превышала +8 гр. Да, сегодня и завтра по всему нашему региону будет очень тепло, но мы же знаем, что 8 и 9 мая средняя температура снова будет ниже +8 гр. И только потом намечается потепление. Но так как всё в атмосфере может очень быстро меняться, то лучше отложить все эти вопросы до начала следующей рабочей недели. Не стоит торопиться, там будет виднее», — пишет синоптик в своём телеграм-канале.



Сегодня в Петербурге, напомним, воздух может прогреться до плюс 17 градусов, что очень тепло для 6 мая. В субботу будет ещё теплее, но возможны небольшие дожди. А 8 мая резко похолодает.

