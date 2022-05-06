Майская «жара» приходит в Петербург, но ненадолго

Воздух над Петербургом прогревается, но позагорать не получится: далёкий циклон затянул небо облаками.
ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» обещает 6 мая переменную облачность, без существенных осадков, умеренный ветер. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 5–7 градусов тепла, днем повысится до 15–17, на побережье Финского залива до 12.
Плюс 17 — это, по данным «Яндекса», повышенная температура для начала мая. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 2 до 16 градусов тепла в течение суток. Самое холодное 6 мая выдалось в 1974 году, минус 4 днём, а самое тёплое — в 2004 году, плюс 26.
«Сегодня Северная столица окажется в тёплом секторе далёкого циклона, центр которого выходит на запад акватории Баренцева моря. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, обойдётся без существенных осадков, а рост температуры продолжится», — поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. Атмосферное давление, по его словам, будет слабо падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.
В субботу, по прогнозу СЗ УГМС, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, плюс 16–19 градусов. А вот 8 мая резко похолодает — до 8–10 градусов.