Плюс двадцать близко. Петербург обновил температурный рекорд и уверенно идет на новый

Санкт-Петербург обновил температурный максимум года. Об этом рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем телеграм-канале 23 апреля.



«Точное значение будет известно вечером, но к 18 часам температура воздуха на городской метеостанции составила +17,6 °C », — сообщил Леус. Он напомнил, что ранее лидером было 12 апреля, но тогда температура была на полградуса ниже.

Понедельник, 24 апреля, обещает быть еще теплее. Согласно прогнозу, воздух в Москве и Петербурге прогреется до плюс 20–22 градусов. Однако этот рекорд, по словам Михаила Леуса, продержится до конца апреля.