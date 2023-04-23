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    Плюс двадцать близко. Петербург обновил температурный рекорд и уверенно идет на новый

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    Санкт-Петербург обновил температурный максимум года. Об этом рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем телеграм-канале 23 апреля.

    «Точное значение будет известно вечером, но к 18 часам температура воздуха на городской метеостанции составила +17,6 °C», — сообщил Леус. Он напомнил, что ранее лидером было 12 апреля, но тогда температура была на полградуса ниже.

    Понедельник, 24 апреля, обещает быть еще теплее. Согласно прогнозу, воздух в Москве и Петербурге прогреется до плюс 20–22 градусов. Однако этот рекорд, по словам Михаила Леуса, продержится до конца апреля.

    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в свою очередь отмечает, что тепло в городе продержится еще около четырех дней.

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