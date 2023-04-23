    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 12

    1 м/с, зап

    759мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd81.49eur89.35

    Главный синоптик Петербурга рассказал, сколько дней отличной погоды ждут горожан

    9516
    2 комментария

    Погода в Петербурге располагает к прогулкам, и так будет еще несколько дней. Примерный прогноз дал главный синоптик города Александр Колесов 23 апреля в своем телеграм-канале.

    «Впереди еще почти четыре дня отличной погоды», — написал он.

    Колесов предложил горожанам, пока позволяет погода, выйти на южный берег Финского залива и полюбоваться лебедями. Синоптик отметил, что прилетать они стали еще две недели назад. Но сейчас их особенно много: большая стая расположилась «на всей акватории от Б. Ижоры до Лебяжьего». В городе на Неве они останутся «пока север медленно отходит от зимы».

    Напомним, что, согласно прогнозам, днем в Петербурге будет до 16 градусов тепла. В понедельник, 24 апреля, воздух прогреется еще сильнее: до плюс 20.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВеснаПогода в Петербурге
    ЛАЙК8
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close