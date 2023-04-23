Главный синоптик Петербурга рассказал, сколько дней отличной погоды ждут горожан

Погода в Петербурге располагает к прогулкам, и так будет еще несколько дней. Примерный прогноз дал главный синоптик города Александр Колесов 23 апреля в своем телеграм-канале.
«Впереди еще почти четыре дня отличной погоды», — написал он.
Колесов предложил горожанам, пока позволяет погода, выйти на южный берег Финского залива и полюбоваться лебедями. Синоптик отметил, что прилетать они стали еще две недели назад. Но сейчас их особенно много: большая стая расположилась «на всей акватории от
Напомним, что, согласно прогнозам, днем в Петербурге будет до 16 градусов тепла. В понедельник, 24 апреля, воздух прогреется еще сильнее: до плюс 20.