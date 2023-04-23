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    Преимущественно солнечно и тепло. Петербуржцам обещают день, приятный для прогулок

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    5 комментариев

    Переменная облачность не помешает жителям Петербурга наслаждаться по-настоящему весенним днем 23 апреля. Погода продолжает радовать горожан.

    Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», воздух в Петербурге днем прогреется до плюс 16 градусов. На побережье Финского залива будет чуть прохладнее — до плюс 11. Ветер прогулкам не помешает: он подует с юго-запада и запада, но будет слабым.

    Рабочая неделя в городе начнется с потепления. Синоптики прогнозируют температуру в Петербурге до плюс 20. На побережье Финского залива по-прежнему будет холоднее — до плюс 14.

    В ближайшие дни атмосферное давление в городе будет понижаться.

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    Комментарии 5

    Гость23 Апр 2023 в 10:50
    Радостно !🤷‍♀️🥰
    +2−0
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