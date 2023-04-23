Преимущественно солнечно и тепло. Петербуржцам обещают день, приятный для прогулок

Переменная облачность не помешает жителям Петербурга наслаждаться по-настоящему весенним днем 23 апреля. Погода продолжает радовать горожан.



Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», воздух в Петербурге днем прогреется до плюс 16 градусов. На побережье Финского залива будет чуть прохладнее — до плюс 11. Ветер прогулкам не помешает: он подует с юго-запада и запада, но будет слабым.

Рабочая неделя в городе начнется с потепления. Синоптики прогнозируют температуру в Петербурге до плюс 20. На побережье Финского залива по-прежнему будет холоднее — до плюс 14.