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    Погода в Петербурге готовится к штурму рекорда года

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    Понедельник, 24 апреля, обещает стать самым теплым днем с начала года в Петербурге и Москве. Об этом рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем телеграм-канале 23 апреля.

    До сих пор в Петербурге в лидерах было 12 апреля. В тот день воздух прогрелся до плюс 17,3 градуса.

    «Расчеты показывают, что в понедельник температура воздуха и в Москве, и в Петербурге составит +20...+22 °C», — написал Леус.

    Плохая новость заключается в том, что, согласно прогнозам, теплее до конца апреля уже не будет.

    Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что теплыми в городе будут ближайшие несколько дней, и дал совет, как их провести на свежем воздухе.

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