Погода в Петербурге готовится к штурму рекорда года

Понедельник, 24 апреля, обещает стать самым теплым днем с начала года в Петербурге и Москве. Об этом рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем телеграм-канале 23 апреля.



До сих пор в Петербурге в лидерах было 12 апреля. В тот день воздух прогрелся до плюс 17,3 градуса.

«Расчеты показывают, что в понедельник температура воздуха и в Москве, и в Петербурге составит +20...+22 °C », — написал Леус.

Плохая новость заключается в том, что, согласно прогнозам, теплее до конца апреля уже не будет.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что теплыми в городе будут ближайшие несколько дней, и дал совет, как их провести на свежем воздухе.