Премьер-министру Словакии не планируется делать новых операций

Премьер-министру Словакии Роберту Фицо не планируется делать новых операций. В понедельник будут решать вопрос в возможной транспортировке Фицо из больницы Банска-Бистрица в Братиславу. Об этом 17 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на избранного президента республики Петера Пеллегрини.
«Будет заседание консилиума врачей, который потом решит, будет ли он дальше лечиться в городе Банска-Бистрица или будут думать о его транспортировке ближе к месту его жительства", - сказал Пеллегрини в интервью словацкому изданию Pravda.
Пеллегрини отметил, что Роберт Фицо находился в сознании, когда его привезли в больницу, и помнит все, что с ним произошло.
Нападение на премьер-министра Словакии совершено 15 мая после выездного заседания правительства страны, когда политик подошел к приветствовавшим его людям.
По данным местных СМИ, стрелком оказался писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Ему может грозить от 25 лет до пожизненного лишения свободы.
После произошедшего глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что нападение было совершено по политическим мотивам, а страна почти стоит на пороге гражданской войны, передает РИА Новости.