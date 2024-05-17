Премьер-министру Словакии не планируется делать новых операций

Премьер-министру Словакии Роберту Фицо не планируется делать новых операций. В понедельник будут решать вопрос в возможной транспортировке Фицо из больницы Банска-Бистрица в Братиславу. Об этом 17 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на избранного президента республики Петера Пеллегрини.



«Будет заседание консилиума врачей, который потом решит, будет ли он дальше лечиться в городе Банска-Бистрица или будут думать о его транспортировке ближе к месту его жительства", - сказал Пеллегрини в интервью словацкому изданию Pravda.



Пеллегрини отметил, что Роберт Фицо находился в сознании, когда его привезли в больницу, и помнит все, что с ним произошло.

