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    Премьер-министру Словакии не планируется делать новых операций

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    Премьер-министру Словакии Роберту Фицо не планируется делать новых операций. В понедельник будут решать вопрос в возможной транспортировке Фицо из больницы Банска-Бистрица в Братиславу. Об этом 17 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на избранного президента республики Петера Пеллегрини.

    «Будет заседание консилиума врачей, который потом решит, будет ли он дальше лечиться в городе Банска-Бистрица или будут думать о его транспортировке ближе к месту его жительства", - сказал Пеллегрини в интервью словацкому изданию Pravda.

    Пеллегрини отметил, что Роберт Фицо находился в сознании, когда его привезли в больницу, и помнит все, что с ним произошло.

    Нападение на премьер-министра Словакии совершено 15 мая после выездного заседания правительства страны, когда политик подошел к приветствовавшим его людям.

    По данным местных СМИ, стрелком оказался писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Ему может грозить от 25 лет до пожизненного лишения свободы.

    После произошедшего глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что нападение было совершено по политическим мотивам, а страна почти стоит на пороге гражданской войны, передает РИА Новости.

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    Роберт Фицо
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