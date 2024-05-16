Даже если вы правильно ставите ударения в словах «километр», «документ» и «квартал», это не спасет вас от ошибочной акцентуации. Русский язык и составители словарей смогут удивить любого. Вот так прочитаешь орфоэпический словарь — и оказывается, что все вокруг неправильно произносят даже самые привычные слова. Не верите? Тогда попробуйте правильно поставить ударение в этой десятке слов.
Вы какой язык учили? Никто не сможет правильно поставить все ударения в этих
10 словах
Легкотни вроде «договора» и «километра» не ждите
16 мая 2024, 19:37
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Вы какой язык учили? Никто не сможет правильно поставить все ударения в этих
Может, пора приобрести орфоэпический словарь?
Вы какой язык учили? Никто не сможет правильно поставить все ударения в этих
Похоже, ударения во многих сложных словах — не ваша проблема!
Вы какой язык учили? Никто не сможет правильно поставить все ударения в этих
Вы не пропустите мимо ушей большинство неверных ударений.
Вы какой язык учили? Никто не сможет правильно поставить все ударения в этих
Да вы знаток!