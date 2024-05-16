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    Вы какой язык учили? Никто не сможет правильно поставить все ударения в этих 10 словах

    Легкотни вроде «договора» и «километра» не ждите

    3066
    5 комментариев
    Иногда кажется, что составители орфоэпических словарей насмехаются над людьми, придумывая «правильные» ударения
    Иногда кажется, что составители орфоэпических словарей насмехаются над людьми, придумывая «правильные» ударенияКоллаж: Серафима Пантыкина / Городские порталы
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    Даже если вы правильно ставите ударения в словах «километр», «документ» и «квартал», это не спасет вас от ошибочной акцентуации. Русский язык и составители словарей смогут удивить любого. Вот так прочитаешь орфоэпический словарь — и оказывается, что все вокруг неправильно произносят даже самые привычные слова. Не верите? Тогда попробуйте правильно поставить ударение в этой десятке слов.

    Если захочется посмотреть телевизор, вы его вклЮчите или включИте?

    Фродо из «Властелина колец» бросал Кольцо Всевластья в жерлО или всё же в жЕрло вулкана Ородруин?

    Только в одном слове из этих четырех допущена ошибка в постановке ударения. В каком?

    «На сносЯх» или «на снОсях»?

    Любители эзотерики, признавайтесь: где ставится ударение в слове «оберег»?

    Сумеете произнести правильно слово «фетиш»?

    Немного облегчим вам задачу: поставьте правильное ударение в слове «облегчить».

    Химики проводят щЕлочный или щелочнОй гидролиз?

    А вот еще одно проблемное слово. Ну как, ответите не раздумывая?

    Последний вопрос: как вы произнесете слово «предвосхитить»?

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    Вы какой язык учили? Никто не сможет правильно поставить все ударения в этих 10 словах

    Может, пора приобрести орфоэпический словарь?

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    Вы какой язык учили? Никто не сможет правильно поставить все ударения в этих 10 словах

    Похоже, ударения во многих сложных словах — не ваша проблема!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Вы какой язык учили? Никто не сможет правильно поставить все ударения в этих 10 словах

    Вы не пропустите мимо ушей большинство неверных ударений.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Вы какой язык учили? Никто не сможет правильно поставить все ударения в этих 10 словах

    Да вы знаток!

    Поделитесь результатом

    Иногда кажется, что составители орфоэпических словарей насмехаются над людьми, придумывая «правильные» ударения
    Иногда кажется, что составители орфоэпических словарей насмехаются над людьми, придумывая «правильные» ударенияКоллаж: Серафима Пантыкина / Городские порталы

    ТестРусский язык
    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
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