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    В центре Петербурга открывается выставка инновационного транспорта. Посмотрите, что сюда привезли

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    7 комментариев
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    В рамках фестиваля «ТранспортФест» в Петербурге открывается традиционная выставка инновационного транспорта. На ней более 50 экспонатов.

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    Выставка открылась для всех в 10 утра 17 мая. Среди прочего на ней представлены первый электробус «Сириус» из партии, которую поставят в Петербург, новая модификация электробуса «Генерал» петербургского производителя ПК «Транспортные системы», а также подвижной состав бренда Asiastar.

    «Фонтанка.ру»

    Кроме того, на выставке несколько легковых моделей — от LADA Aura и Tesla до Аurus.

    Напомним, «ТранспортФест» проходит в Петербурге 16–18 мая. В рамках него проводятся конкурсы профессионального мастерства водителей общественного транспорта, мероприятия деловой программы. 17 мая на Манежной открывается выставка инновационного транспорта, где почти 40 компаний представляют более 50 экспонатов. В заключительный день фестиваля пройдет парад ретротранспорта по центру Петербурга с участием более чем 300 единиц техники, после чего их также выставят на общее обозрение рядом с Манежной площадью.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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