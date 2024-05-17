В центре Петербурга открывается выставка инновационного транспорта. Посмотрите, что сюда привезли

В рамках фестиваля «ТранспортФест» в Петербурге открывается традиционная выставка инновационного транспорта. На ней более 50 экспонатов.
Выставка открылась для всех в 10 утра 17 мая. Среди прочего на ней представлены первый электробус «Сириус» из партии, которую поставят в Петербург, новая модификация электробуса «Генерал» петербургского производителя ПК «Транспортные системы», а также подвижной состав бренда Asiastar.
«Фонтанка.ру»
Кроме того, на выставке несколько легковых моделей — от LADA Aura и Tesla до Аurus.
Напомним, «ТранспортФест» проходит в Петербурге 16–18 мая. В рамках него проводятся конкурсы профессионального мастерства водителей общественного транспорта, мероприятия деловой программы. 17 мая на Манежной открывается выставка инновационного транспорта, где почти 40 компаний представляют более 50 экспонатов. В заключительный день фестиваля пройдет парад ретротранспорта по центру Петербурга с участием более чем 300 единиц техники, после чего их также выставят на общее обозрение рядом с Манежной площадью.