Вы удивитесь: сколько будет стоить новая Lada Aura для чиновников

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов ответил на вопрос о том, сколько примерно будет стоить новинка автозавода — Lada Aura.



«Конечно, это прототип, и еще очень рано говорить о цене, но в районе примерно 2,5 млн рублей в сегодняшних ценах», – сказал Соколов 17 июня в эфире РБК-ТВ.



По его словам, Aura – это машина С-класса и может использоваться для поездок чиновников любых уровней.



Как писала «Фонтанка», модель Lada Aura, которая представляет собой удлиненную версию седана на базе Lada Vesta, была представлена в июне этого года. А накануне во время ПМЭФ за руль новинки сел глава Сбера Герман Греф, но машина не завелась. На заводе подробно объяснили почему.

