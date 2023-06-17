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    ПМЭФ-2023

    Вы удивитесь: сколько будет стоить новая Lada Aura для чиновников

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    3 комментария

    Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов ответил на вопрос о том, сколько примерно будет стоить новинка автозавода — Lada Aura.

    «Конечно, это прототип, и еще очень рано говорить о цене, но в районе примерно 2,5 млн рублей в сегодняшних ценах», – сказал Соколов 17 июня в эфире РБК-ТВ.

    По его словам, Aura – это машина С-класса и может использоваться для поездок чиновников любых уровней.

    Как писала «Фонтанка», модель Lada Aura, которая представляет собой удлиненную версию седана на базе Lada Vesta, была представлена в июне этого года. А накануне во время ПМЭФ за руль новинки сел глава Сбера Герман Греф, но машина не завелась. На заводе подробно объяснили почему.

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    Комментарии 3

    Mimic17 Июн 2023 в 11:08
    "Может использоваться для поездок чиновников любых уровней" - а это точно? Может, лучше закупить слонов, нанять рикш с опахалами, глашатаев?
    +0−0
    27955953817 Июн 2023 в 11:07
    Да,да конечно.
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