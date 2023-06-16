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    «Что поделаешь, прототип». Министр финансов уехал на форум на новой Lada Aura — но с приключениями

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    37 комментариев
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Министр финансов Антон Силуанов уехал с делового завтрака Сбербанка утром 16 июня на прототипе нового автомобиля Lada Aura, протестировать который предложил глава АВТОВАЗа Максим Соколов.

    Как передает корреспондент «Фонтанки», вначале министр в компании главы автоконцерна сделал маневр вокруг гостиницы Airportcity plaza, в которой проходил завтрак. Затем новинку показали главе Сбербанка Герману Грефу. При демонстрации Соколов назвал автомобиль «младшим братом Aurus» и отметил, что локализация модели составляет 90%.

    «Фонтанка.ру»

    Однако после повторной демонстрации машина не завелась. «Сломали машину», — пошутил Греф. «Ну что делать, прототип», — отозвался Соколов. Но когда Силуанов опять сел за руль, автомобиль мгновенно завелся. «Вот что значит настоящий министр», — прокомментировал глава АВТОВАЗа, после чего Силуанов за рулём и Соколов на заднем сиденье уехали на Lada Aura на ПМЭФ. Греф компанию им не составил.

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    Модель Lada Aura, которая представляет собой удлиненный седан на базе Vesta, была официально представлена еще 8 июня 2023 года на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи. В автомобиле на 25 см увеличено пространство для задних пассажиров, он также имеет оригинальную расцветку салона и премиальную аудиосистему.

    Фото: «Фонтанка.ру»

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 37

    Гость16 Июн 2023 в 12:32
    Главное, чтобы Греф женщину мог завести с первого раза.
    А машину можно и с третьего раза (бог троицу любит).
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 12:05
    какое же днище и позор, чего там из себя строить, делать все равно машины нормально не сможем
    +1−1
    Ser_N077116 Июн 2023 в 11:58
    какой такой прототип?
    реализовали грезы увеличить кое-что на 10 см, а кто идейный вдохновитель? имя в студию...
    +1−0
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