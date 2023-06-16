«Что поделаешь, прототип». Министр финансов уехал на форум на новой Lada Aura — но с приключениями

Министр финансов Антон Силуанов уехал с делового завтрака Сбербанка утром 16 июня на прототипе нового автомобиля Lada Aura, протестировать который предложил глава АВТОВАЗа Максим Соколов.
Как передает корреспондент «Фонтанки», вначале министр в компании главы автоконцерна сделал маневр вокруг гостиницы Airportcity plaza, в которой проходил завтрак. Затем новинку показали главе Сбербанка Герману Грефу. При демонстрации Соколов назвал автомобиль «младшим братом Aurus» и отметил, что локализация модели составляет 90%.
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Однако после повторной демонстрации машина не завелась. «Сломали машину», — пошутил Греф. «Ну что делать, прототип», — отозвался Соколов. Но когда Силуанов опять сел за руль, автомобиль мгновенно завелся. «Вот что значит настоящий министр», — прокомментировал глава АВТОВАЗа, после чего Силуанов за рулём и Соколов на заднем сиденье уехали на Lada Aura на ПМЭФ. Греф компанию им не составил.
Модель Lada Aura, которая представляет собой удлиненный седан на базе Vesta, была официально представлена еще 8 июня 2023 года на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи. В автомобиле на 25 см увеличено пространство для задних пассажиров, он также имеет оригинальную расцветку салона и премиальную аудиосистему.