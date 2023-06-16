    Сейчас

    +27˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +27˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, ю-з

    762мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd83.96eur90.97

    ПМЭФ-2023

    В «АвтоВАЗ» объяснили, почему новая Lada Aura не завелась у Грефа, а у Силуанова завелась

    10459
    22 комментария

    В «АвтоВАЗ» прокомментировали неудачную попытку завести прототип новой модели Lada Aura после делового завтрака Сбера в рамках ПМЭФ-2023. Как сообщала «Фонтанка», во время демонстрации новинки хозяину мероприятия Герману Грефу машина не завелась, однако после того, как за руль сел глава Минфина Антон Силуанов, двигатель заработал.

    Как пояснили в компании, заминка возникла из-за того, что машина после первой поездки была заглушена, при этом передача была включена.

    «Следующая попытка завести автомобиль не получилась, так как сработала защита от запуска двигателя при включенной передаче. После перевода автомата в режим «Паркинг» автомобиль завелся», — рассказали в пресс-службе.

    После этого Силуанов (за рулём) и Соколов (на заднем сиденье) уехали на Lada Aura на ПМЭФ. Греф компанию им не составил.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Lada AuraАВТОВАЗГерман ГрефАнтон Силуанов
    ЛАЙК1
    СМЕХ24
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 22

    Гость16 Июн 2023 в 16:11
    Паркинг запрещает сосвсем заруск двигателя. То есть даже стартер не будет срабатывать. А тут, конкретно, не заводится, потому, что видимо топливо ушло из магистрали в бак. Это объяснение для недалёких...
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 16:09
    во время демонстрации новинки хозяину мероприятия Герману Грефу машина не завелась...
    Когда вы научитесь изъясняться по русски?
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 16:07
    Чтоб он ездил на вроде бы наших машинах до гробовой доски
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close