В «АвтоВАЗ» объяснили, почему новая Lada Aura не завелась у Грефа, а у Силуанова завелась

В «АвтоВАЗ» прокомментировали неудачную попытку завести прототип новой модели Lada Aura после делового завтрака Сбера в рамках ПМЭФ-2023. Как сообщала «Фонтанка», во время демонстрации новинки хозяину мероприятия Герману Грефу машина не завелась, однако после того, как за руль сел глава Минфина Антон Силуанов, двигатель заработал.



Как пояснили в компании, заминка возникла из-за того, что машина после первой поездки была заглушена, при этом передача была включена.

«Следующая попытка завести автомобиль не получилась, так как сработала защита от запуска двигателя при включенной передаче. После перевода автомата в режим «Паркинг» автомобиль завелся», — рассказали в пресс-службе.