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    В Гостином дворе пройдёт выставка, посвящённая Михаилу Зощенко. Можно будет примерить галстуки писателя

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    Фото: предоставлено организаторами
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    На выставке «Такой Зощенко?!» вы увидите инсталляции и подлинные рукописи из фондов Музея-квартиры Михаила Зощенко. Организаторы обещают, что выставка станет мостом между уже классической литературой XX века и XXI столетием.

    В 2024 году Литературный музей «XX век» отмечает 130-летие Михаила Зощенко и в рамках фестиваля «Текст в контексте» расскажет о писателе как о тонком наблюдателе, мастере короткого рассказа и остроумном философа. Организаторы даже сравнили Зощенко с современными стендаперами.

    На выставке будут аудиовизуальные работы, созданные по мотивам рассказов Зощенко, инсталляции, вы сможете послушать тексты писателя в исполнении популярных актёров. Ещё один неожиданный интерактив: вы сможете примерить галстуки писателя, который был иконой стиля своего времени.

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    Выставка «Такой Зощенко?!» пройдёт в Большом Гостином дворе с 16 мая по 30 июня 2024. 6+

    Фото: предоставлено организаторами

    ЗощенкоГостиный двор
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