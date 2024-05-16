В Гостином дворе пройдёт выставка, посвящённая Михаилу Зощенко. Можно будет примерить галстуки писателя

На выставке «Такой Зощенко?!» вы увидите инсталляции и подлинные рукописи из фондов Музея-квартиры Михаила Зощенко. Организаторы обещают, что выставка станет мостом между уже классической литературой XX века и XXI столетием.
В 2024 году Литературный музей «XX век» отмечает 130-летие Михаила Зощенко и в рамках фестиваля «Текст в контексте» расскажет о писателе как о тонком наблюдателе, мастере короткого рассказа и остроумном философа. Организаторы даже сравнили Зощенко с современными стендаперами.
На выставке будут аудиовизуальные работы, созданные по мотивам рассказов Зощенко, инсталляции, вы сможете послушать тексты писателя в исполнении популярных актёров. Ещё один неожиданный интерактив: вы сможете примерить галстуки писателя, который был иконой стиля своего времени.
Выставка «Такой Зощенко?!» пройдёт в Большом Гостином дворе с 16 мая по 30 июня 2024. 6+