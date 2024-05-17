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    Самосвал упал на КАД, перекрыты две полосы из трёх

    Редкая по масштабу атака. В Крыму уничтожен 51 БПЛА, в Краснодарском крае — 44, в Чёрном море — шесть катеров

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    Более ста беспилотников перехвачены ночью 17 мая в четырёх российских регионах. Противник использовал БПЛА самолетного типа и безэкипажные катера, информирует Минобороны РФ.

    Над территорией Крыма силы ПВО уничтожили и перехватили 51 дрон. Морская авиация и патрульные катера Черноморского флота уничтожили в Черном море шесть безэкипажных катеров. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об отражении массированной атаки и отсутствии пострадавших. Но в городе местами нет электричества, так как обломки БПЛА упали на подстанцию, решено закрыть школы и детсады.

    44 БПЛА уничтожили в Краснодарском крае, шесть в Белгородской области и один в Курской области. В Белгородском районе, как уже сообщалось, дрон попал в едущую машину. Погибли мать и маленький ребёнок, отец выжил. В Краснодарском крае беспилотник упал на НПЗ в Туапсе и вызвал пожар. Он уже локализован.

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