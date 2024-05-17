Редкая по масштабу атака. В Крыму уничтожен 51 БПЛА, в Краснодарском крае — 44, в Чёрном море — шесть катеров

Более ста беспилотников перехвачены ночью 17 мая в четырёх российских регионах. Противник использовал БПЛА самолетного типа и безэкипажные катера, информирует Минобороны РФ.
Над территорией Крыма силы ПВО уничтожили и перехватили
44 БПЛА уничтожили в Краснодарском крае, шесть в Белгородской области и один в Курской области. В Белгородском районе, как уже сообщалось, дрон попал в едущую машину. Погибли мать и маленький ребёнок, отец выжил. В Краснодарском крае беспилотник упал на НПЗ в Туапсе и вызвал пожар. Он уже локализован.