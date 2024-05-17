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    Стало известно, кто будет курировать пассажирские перевозки в Петербурге

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    Новым главой петербургского ГКУ «Организатор перевозок» станет Денис Усанов. Вадим Арсеньев покидает эту должность спустя три года.

    По данным «Фонтанки», кандидатура Усанова согласована. Сейчас он возглавляет в комитете по транспорту отдел организации пассажирских перевозок.

    Напомним, Вадим Арсеньев, который руководил учреждением с середины 2021 года, покидает должность в конце недели — с ним не продлили трудовой договор.

    «Организатор перевозок» координирует работу всех пассажирских перевозчиков в Петербурге и от имени города заключает с ними договоры.

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